周末好去處｜音樂王子周深蠟像進駐山頂 推香港居民生日優惠$160入場

▲ 周深的蠟像複製了他在「C-929 星球」個人巡迴演唱會中的經典小王子造型。（相片由香港杜莎夫人蠟像館提供）

有「音樂王子」美譽的周深其蠟像巡展正式展開，由即日起至4月16日進駐香港杜莎夫人蠟像館。

周深動人的歌聲在網絡上嶄露光芒，憑藉獨特的音樂氣質和聲綫，開闢了自己獨特的音樂風格，歌唱實力迅速躋身內娛頂流。他的聲音總能引起聽眾的情感共鳴，因而被讚譽為「上帝吻過的嗓子」。去年獲得多個年度歌手獎，新專輯《反深代詞》的銷售額更突破 5,100 萬。

▲ 蠟像表情栩栩如生，衣飾和裝飾都精準還原。（相片由香港杜莎夫人蠟像館提供）

周深的蠟像完美複製了他在「C-929 星球」個人巡迴演唱會中的經典「小王子」造型。手持標誌性的深藍色麥克風，彷彿正沉浸在音樂的世界中盡情歌唱。精緻的五官栩栩如生，從明亮而有神的眼睛到微微上揚的嘴角，都展現了周深獨特的魅力與舞台感染力。

身上的服裝細節亦十分清晰細膩，無論是物料的質感還是剪裁的綫條，都與演唱會中的原版服裝完全一致，精準還原。

▲ 周深的蠟像複製了他在「C-929 星球」個人巡迴演唱會中的經典小王子造型。（相片由香港杜莎夫人蠟像館提供）

由即日起至12月31日止，香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可憑優惠價$160（原價$300）購買香港杜莎夫人蠟像館入場門票一張，與一眾巨星陪你慶生！

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖