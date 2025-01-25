毅力愛心跑｜馬會今日於西九文化區舉辦「毅力十二愛心跑」 　接力比賽逾千三人參與

賽馬會慈善信託基金策劃及撥捐逾3億3千6百萬港元，推行為期五年的「賽馬會好動城市計劃」。

計劃於今天（25日）在西九文化區舉行「賽馬會好動城市計劃-毅力十二愛心跑2025」運動嘉年華，吸引來自不同界別，包括多位現役及退役運動員，以及全港市民參與，其中的大型接力跑步比賽「毅力十二愛心跑」更有逾160支隊伍、超過1,300人參賽。

文化體育及旅遊局副局長劉震、馬會慈善事務總經理（體育）麥偉彬等嘉賓主禮。麥偉彬致辭時表示，計劃希望鼓勵市民，以自己喜愛的節奏建立健康生活模式，並帶動身邊人一起投入運動行列。

「賽馬會好動城市計劃－毅力十二愛心跑」運動嘉年華，設有接力賽及提供一連串運動體驗，包括劍擊及射擊等，讓不同市民參與，認識運動的好處和享受運動的樂趣。賽事方面，設有多個特別獎項，如「最有創意服裝隊伍」，吸引各跑手發揮創意，展現跑手獨特風采。

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