工業意外｜AIA墜樓慘劇物管公司被撤控 　家屬發公開信：我們應怎麼辦

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觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓去年4月發生奪命工業意外，一名清潔工人懷疑由上址30樓位置沿𨋢槽墮下，最終不治。

死者家屬聯同工業傷亡權益會向律政司司長林定國發公開信，指僱主及物業管理公司被控違反《職業安全及健康條例》，分別是「沒有確保僱員的安全及健康」和「沒有確保僱員的工作地點是安全的」。並於最近1月6日的法庭中，最終因「證據不足」而撤控。

公開信提到，控方證人不收傳票、不出庭，整個案件就只能終止。家屬不忿在於工友犧牲，卻沒有換得一個審訊的機會。

信中指，救人的電梯鑰匙會落在一位清潔工手上、當時誰人指派工作、入職後公司有否提供安全訓練，「一切疑問隨着一句「證據不足」在法庭就此止步。」

「司長，我們充滿疑問，卻沒有得到答案；我們期待透過法庭審訊得知真相，最終卻失望而回。懇請司長告訴我們，我們可以怎麼辦，才能讓文彪的死有個真相、才能制裁沒有做好安全管理的人、才能彰顯法律的公義、才能讓家人走出陰霾，重新生活。」

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