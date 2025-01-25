  • 18°C
香港時間：2025125日 (六) 23:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跑馬｜世界王者浪漫勇士 揚威十項一級賽

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

騎師麥道朗。

香港馬王「浪漫勇士」再創歷史，成為世界王者。「浪漫勇士」今天（1月25日）凌晨在杜拜美丹以極出色姿態勝出一級賽傑貝哈特錦標（1800米），成為香港首匹賽駒在四個享負盛名的賽馬地區揚威十項一級賽冠軍，包括中國香港、澳洲、日本及杜拜，向全世界證明牠的世界王者地位。

「浪漫勇士」今場賽事跑至最後400米仍一度落後，但馬匹展現凌厲後勁，後上擊敗來自英國與杜拜的七匹佳駟奪冠。「浪漫勇士」今場所造出的頭馬時間為1分45.10秒，比上一個紀錄保持者快0.01秒，刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。

經過這場勝仗後，「浪漫勇士」的戰績累計至23戰18勝，追平三屆香港馬王「金鎗六十」十奪一級賽冠軍的紀錄，累積獎金也增至近一億八千萬港元，獎金繼續冠絕全球。

香港英雄「浪漫勇士」在四個賽馬地區攻下一級賽，締創香港紀錄，這些賽馬地區，均在世界馬壇享負盛名。由於各個賽馬地區的賽道設計、馬場環境、氣候、時區和參賽對手均截然不同，要持續勝出賽事殊不容易。「浪漫勇士」克服種種挑戰，取得了香港賽駒未曾達成過的驕人成就，在世界馬壇為港爭光，也加深全球馬迷對香港世界級賽馬的認識，並展現香港賽馬運動的頂級水準，進一步推動本港賽馬旅遊，吸引更多海外馬迷前來香港觀賞賽馬賽事。

練馬師沈集成說：「馬兒當屬全球其一最佳賽駒，這點毋庸置疑。馬兒加速力強，也十分聽從騎師在陣上向牠發出的指示，其後勁亦非常凌厲。」

騎師麥道朗表示：「牠（浪漫勇士）可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」

雖然「浪漫勇士」已經刷新了多項紀錄，但牠與馬主劉栢輝、練馬師沈集成、騎師麥道朗和一眾強強聯手的團隊並沒有停下腳步，下月22日將在沙地阿拉伯維雅德角逐1800米泥地的一級賽沙特盃，是牠首次出戰泥地賽事。「浪漫勇士」其後預計會重返美丹，於4月5日出戰一級賽杜拜世界盃（2000米泥地）或一級賽杜拜草地大賽（1800米草地）。「浪漫勇士」力求再創紀錄，揚威第五個賽馬地區，延續世界王者的地位。

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？