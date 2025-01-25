跑馬｜世界王者浪漫勇士 揚威十項一級賽

▲ 騎師麥道朗。

香港馬王「浪漫勇士」再創歷史，成為世界王者。「浪漫勇士」今天（1月25日）凌晨在杜拜美丹以極出色姿態勝出一級賽傑貝哈特錦標（1800米），成為香港首匹賽駒在四個享負盛名的賽馬地區揚威十項一級賽冠軍，包括中國香港、澳洲、日本及杜拜，向全世界證明牠的世界王者地位。

「浪漫勇士」今場賽事跑至最後400米仍一度落後，但馬匹展現凌厲後勁，後上擊敗來自英國與杜拜的七匹佳駟奪冠。「浪漫勇士」今場所造出的頭馬時間為1分45.10秒，比上一個紀錄保持者快0.01秒，刷新美丹馬場的草地1800米場地紀錄時間。

經過這場勝仗後，「浪漫勇士」的戰績累計至23戰18勝，追平三屆香港馬王「金鎗六十」十奪一級賽冠軍的紀錄，累積獎金也增至近一億八千萬港元，獎金繼續冠絕全球。

香港英雄「浪漫勇士」在四個賽馬地區攻下一級賽，締創香港紀錄，這些賽馬地區，均在世界馬壇享負盛名。由於各個賽馬地區的賽道設計、馬場環境、氣候、時區和參賽對手均截然不同，要持續勝出賽事殊不容易。「浪漫勇士」克服種種挑戰，取得了香港賽駒未曾達成過的驕人成就，在世界馬壇為港爭光，也加深全球馬迷對香港世界級賽馬的認識，並展現香港賽馬運動的頂級水準，進一步推動本港賽馬旅遊，吸引更多海外馬迷前來香港觀賞賽馬賽事。

練馬師沈集成說：「馬兒當屬全球其一最佳賽駒，這點毋庸置疑。馬兒加速力強，也十分聽從騎師在陣上向牠發出的指示，其後勁亦非常凌厲。」

騎師麥道朗表示：「牠（浪漫勇士）可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」

雖然「浪漫勇士」已經刷新了多項紀錄，但牠與馬主劉栢輝、練馬師沈集成、騎師麥道朗和一眾強強聯手的團隊並沒有停下腳步，下月22日將在沙地阿拉伯維雅德角逐1800米泥地的一級賽沙特盃，是牠首次出戰泥地賽事。「浪漫勇士」其後預計會重返美丹，於4月5日出戰一級賽杜拜世界盃（2000米泥地）或一級賽杜拜草地大賽（1800米草地）。「浪漫勇士」力求再創紀錄，揚威第五個賽馬地區，延續世界王者的地位。