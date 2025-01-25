寵物友善｜大埔咖啡店因讓狗隻進入被停牌7天　呼籲反思法例是否合時

▲ (Kuri cafe FB)

有大埔咖啡店表示，因為觸犯狗隻進入餐廳條例，被判2月4日到2月10日停業7天。

餐廳於社交平台發文，指為了提供最好的用餐環境予狗隻及主人們，不忍心要他們留在外面，默許他們進入餐廳涼冷氣，「這是我們的選擇，由第一日開始可能已經成為別人的眼中釘。而「有罪、犯法」是否等同這是一件錯誤的事情呢？」

店主稱，現時主流大環境，商場都講 pet-friendly，但同時餐廳就不可以讓狗隻進入，代表主人帶狗隻行商場是沒有機會用餐的，這其實很矛盾。

觀察外國甚至中國内地都很多地方可以帶狗狗用餐，而我們的香港就比一條古老的條例規管了這麼多年也不去作出改變。上年多名議員有提出修改（法例），其實是一件非常好的事，我們衷心希望有關人士可以繼續爭取。

食環署發言人回覆傳媒時表示，Kuri Cafe曾涉及兩宗分別於2023年及2024年因「明知而容受或准許狗隻在食肆內出現」的違例事項被檢控，經法庭定罪後被扣下相關分數並將會被暫時吊銷其牌照7天。

署方提到，就是否放寬狗隻進入食肆的規定，社會上不同人士和持份者有不同的意見和看法。政府不時會接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴；另一方面，近年亦有市民表示希望能帶同寵物狗到食肆用膳。就此，政府正檢視現時情況，並參考其他地區的經驗和聽取公眾意見，檢視現時做法和法例。

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