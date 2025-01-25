  • 18°C
香港時間：2025125日 (六) 23:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寵物友善｜大埔咖啡店因讓狗隻進入被停牌7天　呼籲反思法例是否合時

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

(Kuri cafe FB)

有大埔咖啡店表示，因為觸犯狗隻進入餐廳條例，被判2月4日到2月10日停業7天。

餐廳於社交平台發文，指為了提供最好的用餐環境予狗隻及主人們，不忍心要他們留在外面，默許他們進入餐廳涼冷氣，「這是我們的選擇，由第一日開始可能已經成為別人的眼中釘。而「有罪、犯法」是否等同這是一件錯誤的事情呢？」

店主稱，現時主流大環境，商場都講 pet-friendly，但同時餐廳就不可以讓狗隻進入，代表主人帶狗隻行商場是沒有機會用餐的，這其實很矛盾。

觀察外國甚至中國内地都很多地方可以帶狗狗用餐，而我們的香港就比一條古老的條例規管了這麼多年也不去作出改變。上年多名議員有提出修改（法例），其實是一件非常好的事，我們衷心希望有關人士可以繼續爭取。

食環署發言人回覆傳媒時表示，Kuri Cafe曾涉及兩宗分別於2023年及2024年因「明知而容受或准許狗隻在食肆內出現」的違例事項被檢控，經法庭定罪後被扣下相關分數並將會被暫時吊銷其牌照7天。

署方提到，就是否放寬狗隻進入食肆的規定，社會上不同人士和持份者有不同的意見和看法。政府不時會接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴；另一方面，近年亦有市民表示希望能帶同寵物狗到食肆用膳。就此，政府正檢視現時情況，並參考其他地區的經驗和聽取公眾意見，檢視現時做法和法例。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？