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天文台｜寒冷天氣警告生效　年廿八及年廿九最低11、12度

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天文台在1月26日年廿七早上11時發出寒冷天氣警告，預測年廿八、年廿九早上天氣寒冷。

天文台在今日（26日）早上11時發出寒冷天氣警告，預測未來一兩日早上天氣寒冷。明早市區最低氣溫約在11度左右，新界部分地區及高地嚴寒。

天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東沿岸，相關的強烈冬季季候風將影響該區，天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。此外，今早廣東內陸氣溫較昨日低5度左右。本港方面今日大致多雲，初時有一兩陣雨，天氣逐步轉冷。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

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明日及年廿九市區最低氣溫在11、12度左右，漸轉天晴及非常乾燥。年初一早上新界仍然寒冷，隨後一兩日雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。

天文台呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。

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