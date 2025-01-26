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小學生食煙｜小學生球場「一人一啖」共享一枝煙　學校回應：一直極為重視學生品行

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

體育服男童在籃球場上食煙，動作純熟。（網上影片截圖）

網上流傳兩名小學生在籃球場上吸煙，其中一人身穿學校運動服。有網民拍片及向學校舉報事件，學校回覆指，一直極為重視學生品行，已展開調查，並為相關學生提供適當的支援和教導。

網上流傳一條影片，有幾名小學生在籃球場上打波，其中一名穿着黑色衫、平頭裝的男童，在球場上向其他男童遞上他正在吸食的香煙。其中兩名男童沒有接過香煙，而一名穿着石硤尾基督教香港信義會深信學校體育服裝的男童，伸手接過香煙吸食。

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踩熄煙頭動作純熟

黑衣男童再與體育服男童「你一啖、我一啖」，最後體育服男童走到球場邊，丟下煙頭用腳踩熄，動作純熟。黑衣男童可能犯了「公眾地方禁煙區吸煙」及「向未成年人士提供煙草產品」兩宗罪，而體育服男童則可能犯了「公眾地方禁煙區吸煙」及「亂拋垃圾」兩宗罪。

網民在影片留言稱「壞過凱婷的人已經找到了」，亦有人以電郵向學校舉報，並收到學校回應。

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學校：提供支援和教導

深信學校回應指：「校方對學生的品行一直極為重視，在知悉事件後，已根據校本訓育機制立即展開調查，並為相關學生提供適當的支援和教導，同時與家長保持密切聯繫。

學校又感謝各界的關注，將視是次事件為進一步培養學生正確價值觀及促進他們健康成長的契機。

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