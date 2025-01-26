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2元乘車優惠｜民主黨倡解決長車短答問題　劃一陸路離境交通資助

社會

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

民主黨倡取消跨境巴士2元乘車優惠。（朱永倫攝）

近日有關長者2元乘車優惠應否作出調整的討論越來越熱烈，民主黨電話訪問了934人，當中近3成為60歲以上人士，發現67.5%滿意或十分滿意60歲以上長者有乘車優惠感滿意，也有56.2%受訪者滿意或十分滿意改為65歲以上才有乘車優惠，亦有66%人士同意或十分同意應設每月使用次數限制。民主黨建議劃一陸路離境交通資助，因目前鐵路跨境部分並無兩元乘車優惠，跨境公共巴士則有，並盡快解決長車短搭問題。

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調查：過半受長者支持回復至65歲

調查結果顯示，有52.5%的61至80歲受訪者認同政策回復至65歲以上，有54.1%的41至60歲市民有同樣意見。此外，限制每月使用次數方面，61至80歲的受訪者中有57%同意，41至60歲的則有66.2%。民主黨交通政策發言人韓俊賢認為結果反映市民同意政策，但有調節的討論空間，「如果財政健全會是相當好的政策。」

民主黨主席羅健熙就表示，大家有印象受惠人士對於調整政策有較大意見，「政壇專欄呼聲反映一掂就影響選情」，調查結果反映不是很災難性，市民很務實理性客觀。

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民主黨認為政府掌握2元乘車優惠使用數據，沒有數據情況下很難提出具體建議，不過該黨有數個看法。民主黨交通政策發言人莊永輝表示，目前提供陸路離境服務的公共巴士有2元乘車優惠，鐵路則沒有相關優惠，建議統一做法。參考九巴口岸線現時提供新界區至關口的服務，當中往來屯門站香園圍口岸的B9車資達21.3元，變相政府補貼19元。

他亦認為要盡快處理長車短搭問題，例如雙向分段轉乘，又或參考九巴現時「區域性短途分段收費計劃」等，避免市民長車短搭下，政府要付出大量金錢補貼巴士公司。他們另建議政府盡快公開數據讓社會討論政策做法。

政府將於下月發表財政預算案，羅健熙被問到該黨有沒有向政府提交建議，他指不敢肯定同事是否已發出邀請，「我哋係會邀請」，認為可以從高官減薪着手，避免「減人哋而自己不受損」使政府出現尷尬情況，有機會在農曆新年後舉辦記者會提出具體建議。

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