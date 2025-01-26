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土地房屋｜李家超：今年會增至少三個社區客廳　快將公布簡約公屋第二期申請

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 48 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李家超昨日聯同房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡，到訪紅磡「社區客廳」。(李家超fb圖片)

特首李家超透露，今年將增設至少三個「社區客廳」，當中兩個項目已獲扶貧委員會通過由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，料今年中旬開始運作，又預告很快公布簡約公屋第二期申請。

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李家超今日在社交平台指，首批位於元朗攸壆路的簡約公屋，將在第一季落成入伙，當局很快也會公布簡約公屋第二期申請。他強調，

本屆政府矢志解決基層住屋問題，以實際行動協助弱勢家庭住有所居、居有所安，為香港這個「家」注入更多幸福感和獲得感。

昨日，李家超聯同房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡，到訪紅磡「社區客廳」，和職訓局中華廚藝學院及國際廚藝學院學生與基層家庭攜手準備傳統「九缽」盆菜和湯圓，享用一頓溫馨的團年飯。

他指，有基層家庭告訴他，「社區客廳」如同為其增添一個「家」，提供了共享廚房、洗衣房、浴室等設施，以及學生功課輔導等社區支援服務，有助提升生活質素，亦擴闊社交網絡；亦有不少家庭表示已經或正計劃申請「簡約公屋」。

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何永賢 孫玉菡 房屋局 勞工及福利局 李家超 政治

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