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世界經濟論壇｜陳茂波：與會者高度關注中美關係走向　有歐洲前沿金融科企擬落戶香港

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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陳茂波上周到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。(陳茂波網誌圖片)

財政司司長陳茂波上周到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，他說，與會者對全球發展格局，尤其我國和美國的經濟情況以及中美關係往後發展有著高度關注，又透露有歐洲的前沿金融科技企業表示正計劃落戶香港。

國際經濟體系面臨更大割裂風險  未來全球發展的不確定性勢必增加

陳茂波今日在網誌指，年會的另一焦點落在美國新政府的經濟和外交政策，特別是其對全球貿易、國際關係、氣候變化應對等方面的最新取態。他指出，在單邊主義和保護主義的陰霾下，國際經濟體系面臨更大的割裂風險，未來全球發展的不確定性勢必增加。

若合作不再是必然常態  就須合力讓其成為共同最好選擇

他認為，

如果合作不再是必然的常態，就須合力讓其成為共同最好的選擇。在當前全球經濟漸趨多極化、碎片化的新格局中，與仍然相信多邊合作還是會帶來互利共贏結果的經濟體結伴，讓彼此都可以發展得更好更快。雙邊合作、多邊合作、區域合作，未來愈顯重要。

年會上有不同地方的財金高層官員、商界領袖、企業高管，陳茂波說，除了討論加強合作外，也特意邀請與會者率領商務代表團來港，探索香港、粵港澳大灣區以至內地的龐大機遇。他認為，過去幾年，特區政府在招商引資、吸納人才上的工作取得了不俗的成績，強調今年會繼續加大力度推廣香港，在這次年會上，就有歐洲的前沿金融科技企業表示正計劃落戶香港，作為其拓展亞洲業務的基地。

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