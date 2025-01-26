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東岸板道西段｜維港首條轉盤和開合橋　多個觀景位「食住嘢」聽海

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

東岸板道西段開放，設維港首條轉盤橋。（朱永倫攝）

北角東岸板道西段今日（26日）起開放，全長11公里，除了有多個休息點和遊樂空間，還設有首次在維港出現的轉盤橋和開合橋。

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東岸板道分為東西兩段，西段由東岸公園至北角海濱花園，全長1.1公里。該路段有多個休憩設施，包括釣魚平台和遊樂設施。而北角海濱花園亦設置「共享徑」，讓行人、緩跑人士或單車人士採用。

西段設有多個觀景台，市民可以在有遮蔭下欣賞維港景色，並有多個位置供市民邊吃喝邊看風景。

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東岸板道西段的一大特色，是全港獨有的轉盤橋，以及維港首條開合橋。轉盤橋要接北角和富花園，如船住需要駛往近岸，需要通知管理公司操作橋樑。至於開合橋亦要通知管理公司操作，打開和閉合需要花約兩分鐘。當橋樑要操作時，兩邊的燈柱會亮起提示燈，市民切勿接近。

東岸板道東段預計在今年下旬起陸續開放。

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