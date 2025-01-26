財赤｜高拔陞指未來或購內地醫療儀器減成本　形容水平高、效果好

▲ 高拔陞。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞不尋求續約，任期7月結束。他今（26日）在電視節目中表示，有關決定已考慮一段時間，指自己自大學畢業後便加入醫管局，至今30多年，每天均盡心盡力，形容過去的工作或有改善空間，但沒遺憾，又認為醫管局已成功度過疫情，且在發展智慧醫療、加強與內地和國際交流合作等各方面，均開始上軌道，認為是離任的合適時候。

政府面對財赤，被問到會否影響醫管局十年發展計劃，高拔陞指，首個十年建院計劃已到後半段，所有工程均進行中，不會受影響；至於第二個十年計劃則仍正規劃，現時談是否受影響言之過早，仍有待與政府商討，但指建院計劃是很長遠的事，舉例一間醫院一般使用40至50年，「我們覺得不會因為短時間的經濟情況，而不顧及長遠。」

至於醫管局能夠削減開支。他指，局方早前成立委員會檢討效率，其中一個方向是加強集中購買藥物和儀器，以及增加供貨來源，他提到內地現時有很多醫療儀器水平非常高，價錢亦較相宜，局方用過也覺效果非常好，相信採購有助減省成本。

醫管局早前再成立委員會，檢討公立醫院人事及薪酬制度等，他強調，檢討與財赤無關，是希望加強醫護的工作動力，建立「公道」的工作文化，醫護也普遍歡迎建議，舉例現時有按時數計算的特別加班酬金，請醫護做額外工作，之後或換成根據做了多少報告、檢查等計算，而做錯事亦應有影響。

對於公立醫院近年醫療事故頻生，是否出現機構性問題。高拔陞就指，香港醫療水平屬國際級，但隨醫療水平愈高、治療方法愈多愈複雜，以及有很多高風險程序，是有機會出事故，局方要不斷完善，將病人的風險減到最低，亦強調重視每宗事故，希望防止同類事故再次發生。

公立醫院系統管理檢討委員會報告建議，將安全指標納入高層人員的表現評核。高拔陞稱各聯網管理層本身都是臨床出身，一向十分重視病人安全，「唔係話以前唔緊張，𠵱家先緊張」，而是希望透過措施向社會及醫護人員發放高層及臨牀管理人員均十分重視病人安全的信息。

另外，本港踏入流感高峰期，高拔陞稱，相信農曆新年後流感活躍程度再攀升，又指過去數天，每日急症室求診人次部分達6,000多人次，若非緊急個案，或都要輪候數小時，呼籲病徵輕微者，不需要到急症室，可以尋求其他方法如服食成藥、找社區藥劑師檢驗等，亦呼籲私家醫生於農曆新年期間盡快開診，分擔醫療需求。

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