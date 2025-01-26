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曾俊華憶財政司官邸與「蛇竇」和平共處　奉行「井水不犯河水」

政治

撰文： 傳流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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財政司官邸。(曾俊華fb圖片)

蛇年將至，前財爺曾俊華憶述當年財政司官邸有「蛇竇」，起初擔心愛犬會被蛇咬，但原來那些蛇沒有毒，不會咬人，只要不犯牠們，便可和平共處。他形容，「大家井水不犯河水，尊重對方原有的生活方式」，世界就可太平。

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蛇是官邸「長期住客」  住在那裏很多年

曾俊華今日在社交平台憶述，在2007年，獲委任為財政司司長，與家人搬入去位於南區的財政司司長官不久，負責管理官邸的人員就向他們講，官邸花園出面平台下面有個蛇竇，他起初有些擔心其柴犬Oliver會被蛇咬。但是，負責管理官邸的人員向他細心解釋，那些蛇是官邸「長期住客」，住在那裏很多年，沒有毒，不會咬人，只要不「打草驚蛇」，「唔好搞佢」，大家就可以和平共處。

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尊重對方原有生活方式  世界就可以太平

一到秋天，曾俊華說，「雌蛇當埋官邸花園係產房，仲生番竇蛇仔蛇女。」他很喜歡坐在平台，久不久都會見到蛇媽媽帶蛇仔蛇女「蛇」出嚟，曬下太陽，試過最多見到五六條蛇，「見到佢哋扭來扭去，都幾得意㗎。」

因此，曾俊華話，後來他都見怪不怪，處之泰然，實行「佢有佢哋嘅生活，我有我嘅忙碌」。他說，

大家井水不犯河水，尊重對方原有生活方式，世界就可以好太平、好美好。

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