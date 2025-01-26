六合彩新春金多寶2025｜$1.88億新春金多寶開售　即睇幸運號碼當旺貼士

▲ 新春金多寶將在大年初五攪珠。（資料圖片）

【六合彩 / 新春金多寶 / 攪珠】乙巳蛇年將至，馬會將於大年初五（2月2日）舉行六合彩新春金多寶攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶，不少市民都期望發「橫財夢」。

根據馬會數據，自從六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中「15」開出次數最多，共7次；其次是「10」、「43」及「48」，均開出6次；「2」、「3」、「13」、「17」、「21」、「25」、「29」及「36」，則開出5次。

顏色方面，4成被攪出的號碼屬藍色號碼球。至於重複數字號碼，「11」最旺攪出4次，「33」攪出2次，「22」和「44」則攪出1次。

歷年新春攪珠結果

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新春金多寶獎券已於各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為2月2日晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行。

而原定於1月28日及1月30日的攪珠將不會舉行。場外投注處亦會於2月2日提早於早上10時開始服務。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】