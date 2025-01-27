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農曆新年｜賀年糕點銷情勝去年有商戶增產約1成　推新產品吸客抵禦北上潮

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 12 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

有商戶看好今年賀年糕點銷情，整體產量按年增約10%。（資料圖片）

臨近歲晚，不少市民把握最後機會辦年貨。有商戶看好今年賀年糕點銷情，整體產量按年增約10%，蘿蔔糕銷量增約30%。惟有商戶坦言市民北上消費對零售市場帶來挑戰，故加推新產品和優惠吸客。

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疫後本地經濟持續疲弱，港人北上成風，農曆新年前最後周末（25及26日）機場更迫滿外遊人潮，且天氣寒冷，但傳統賀年糕點銷情似乎不受影響。

鏞記：月中起訂單陸續增加

名店鏞記今年推出4款賀年糕點，包括有營賀年椰汁年糕、有營豐味蘿蔔糕、臘味炮彈芋頭糕及賀年黃金馬蹄糕，售價因應整體原材料成本上漲，按年微增3至4%，介乎268至328元。鏞記向本報指，本月中起預訂和查詢陸續增加，整體銷情較去年同期略有增長。

北上消費潮未完，會否擔心市民北上買糕影響銷情？鏞記指，雖然沙田為北上人口的聚居地之一，沙田賀年專櫃銷情勝去年，惟坦言留意到有該區超級市場的賀年檔位較往年少，商戶提供更進取的優惠吸客。

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鴻福堂近售罄　棗皇糕要增產

鴻福堂則推出7款賀年糕點，包括新推出的如意棗皇糕，售價172元；另有燕窩楊枝甘露糕、桂花蔗汁馬蹄糕等，售價介乎172至302元，與去年相約。發言人說，各款糕點銷情非常理想，除了燕窩楊枝甘露糕剩餘少量存貨，其他均已售罄，如意棗皇糕更要加單生產應付需求，整體糕點產量按年增約10%。

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發言人續說，由於今年聖誕與農曆新年相隔近，本月初的糕點銷情較往年稍弱，但隨著農曆新年臨近，市民預訂意願逐漸增強，銷情穩步上升、明顯較去年好，甚至超越疫前水平，其中至尊有機蘿蔔糕銷量按年增約30%。惟發言人坦言，市民北上消費對零售市場帶來挑戰，但有信心透過推出多元化節慶食品和優惠，增加競爭力；亦相信即使經濟環境不佳，市民仍願意於節慶消費。

8度海逸酒店：預訂情況理想

至於毗鄰啟德體育園的8度海逸酒店，推出4款賀年糕點，包括口味特別的金箔椰汁年糕、黃金滿福榴槤馬蹄糕等。若透過官網預訂3盒或以上，即享優惠價，每盒低至118元。酒店表示，十分關注市民北上買糕的情況，故不斷提升產品質素，並考慮推出更多優惠，今年亦提早進行推廣，目前預訂情況理想，預計銷情勝去年。

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記者：梁薾心

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