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農曆新年｜房委會商場添熊貓裝置賀歲　油塘大本型設沉浸式光影空間

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

房委會商場增添熊貓裝飾慶蛇年。（政府新聞處圖片）

乙巳蛇年將至，房委會在轄下商場增添熊貓造型裝置，與市民歡度新歲。

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房委會發言人今日（26日）指，為迎接及慶賀農曆新年，油塘的大本型商場將以「醒獅‧新裝　築夢迎新春」為主題，舉辦連串慶祝活動，及增設節慶裝置，讓顧客在外出購物消遣同時，可欣賞多項精彩表演，感受傳統文化。

其中，大熊貓裝置將披上醒獅披風於中庭遊走，且結合香港非物質文化遺產清單項目之一的舞獅元素；中庭及天台花園的光影空間，則加入本地知名華服設計師的設計，為市民帶來沉浸式體驗。

本月22至28日期間，露天廣場更舉辦新春市集及夜間街頭表演；2月2和9日下午就分別有財神及醒獅巡遊。

蛇年熊貓多過蛇？

此外，由即日起，大本型「型人會」會員可於該商場以300分積分換領1套，或以500分積分換領兩套利是封，數量有限，換完即止。利是封內附優惠券乙張，憑券可於「共築・創業家」計劃其中14間參與商店購物享9折優惠，讓市民歡度節日之餘，支持本地青年創業。

至於青衣長青商場、粉嶺皇后山商場及九龍城晴朗商場，亦設新春熊貓裝置。另為鼓勵市民前往房委會的零售設施購物，房委會於轄下零售設施、食肆及街市，為消費滿指定金額的顧客提供免費泊車優惠。

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