農曆新年｜四高官續歲晚關愛家訪　齊引述居民讚關愛隊幫到手

▲ 卓永興「加碼」送蘿蔔糕、鵝肝腸、陳皮臘腸。(卓永興fb圖片)

繼行政長官李家超和司局長昨日（25日）落區家訪，今日再有司局長「接力」，分別是政務司副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、發展局局長甯漢豪和民青局局長麥美娟，他們均引述居民讚關愛隊幫到手。

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卓永興「加碼」送蘿蔔糕、鵝肝腸、陳皮臘腸

卓永興今日前往大角咀棕樹街，包括探訪獨居長者周女士。他表示，周女士最近曾做膝蓋手術，期間感到孤單和無助，幸而周女士接觸到當區區議員和油尖旺民政處，不單給周女士每天送飯，並助解決了浴室天花因為樓上滲水滴水剝落，關愛隊還主動幫她將浴缸改為企缸，方便她安全使用。周女士說，令她感到原來香港有這麼多熱心人。卓永興除了送上油尖旺民政處準備的生果籃、餅乾、熊貓公仔等，亦送上自己另外準備的蘿蔔糕，以及鵝肝腸和陳皮臘腸。

張國鈞則赴沙田水泉澳邨，包括探訪蔡先生一家三口。他指，蔡先生原居的單位於去年底發生火警，經關愛隊協助及支援，得以迅速調遷到到水泉澳邨，蔡先生憶起當日徬徨無助的情況，表示十分感謝關愛隊提供及時的幫助，才能讓其一家能夠迅速安頓好。

麥美娟去屯門田景邨探訪3戶家庭，送上賀年福袋，當中更有關愛隊義工親手織出的「溫暖牌」頸巾、手套和帽子。麥說，交流中，居民非常感謝關愛隊和區議員們經常探望關心他們，更不時協助他們進行家居清潔或簡單維修，解決日常生活困難，讓他們居住得更溫暖。甯漢豪到訪葵涌葵芳邨探訪邨內兩位獨居長者，她說長者讚揚關愛隊的工作貼心到位。

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