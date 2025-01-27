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五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小三五索繼續得寵。

【五索 / 鍾睿心 / 小三 / 馬清鏗情婦 / 馬清鏗 / 孔令琦】現年34歲的「五索」鍾睿心（Rachel）自爆做現年66歲的已婚大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗小三後，成全城熱話。

而事件爆出後，五索懶理外界批評，保持高調，不斷拍片去表現自己，相反馬太孔令琦保持沉默，至今一直沒公開回應事件。在前日（25日），有傳媒報道聲稱，馬清鏗與太太孔令琦已分開居住。

最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求

五索得寵︱馬太孔令琦氣質高貴

事實當醫生的孔令琦素來作風低調，一向甚少出席公開場合，就連馬清鏗以她名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，她沒有出席開幕禮，工作以外主要專注照顧與女兒Audery。

今次小三事件爆出後，令網民紛紛找孔令琦相片，當看到馬太樣貌後，都大讚外表、儀態都散發高貴氣質，絕非小三可以比。

林作與五索割席︱林作指鄧兆尊吳家樂捏造事實　提出3大要求否則採取法律行動

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五索得寵︱傳馬清鏗五索新年歐遊

但有所謂五索的閨密爆料稱，事件初爆出後，雖然五索曾一度擔心「潛水」，沒再更在社交平台出現，但很快她便重新活躍於社交平台，而且繼續態度囂張。

該閨密稱，過去馬清鏗與五索每逢嗌交後，男方都會取消五索的信用卡，實行「cut卡」斷糧，但今次事件卻未有這樣做，更安排大年初三與五索歐遊，證五索地位不變仍受寵愛。

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五索得寵︱月租15萬元住山頂

另外，有傳「五索」所住山頂種植道獨立屋，月租約15萬元。而最近數個月，她以中環德輔道中大生銀行大廈502室為地址開了間廣告及市場研究公司，當上老闆娘。

難怪她繼續跋扈，在網上大放闕詞，甚至接受媒體訪問被問有否覺得對不起馬太孔令琦時，竟「零慚愧」地反問：「我仲得閒幫人哋個老婆諗埋？」

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