精神健康｜「最靚港姐」李珊珊驚恐症康復中　服藥量減8成坦然接受外貌轉變

【情緒病／驚恐症／三坐山／李珊珊／港姐】「最靚港姐」李珊珊早年因患驚恐症神隱多年，較早前她復出網上直播節目，大方談及患病心路歷程，希望以自身經歷鼓勵同樣患有驚恐症的人嘗試行出來。

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現年47歲的港姐冠軍李珊珊早年曾透露自己患上驚恐症，亦宣佈暫停更新平台退出幕前。她5年前為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」拍攝宣傳片，公開談及曾飽受情緒病折磨，嚴重時會肚瀉嘔吐、冒冷汗，甚至休克。去年10月22日宣布成立YouTube頻道「三坐山」（Mount Trio），頻道成立3個月，上周六（25日）終於在頻道節目《神醫請坐》正式露面。

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節目中李珊珊的身型明顯略見肥腫，但精神狀態很好，不時面帶笑容，表示已做好心理準備，不在意公眾對她外表的評論，接受自己樣貌與身形的改變，坦言「好開心而家可以行出街拍節目」，亦無意轉行：

我直頭覺得今次見大家係一個解脫嚟㗎，因為大家唔好再去估，或諗以前我個樣，或者點樣身形。今次大家見到我，係畀大家知道，我活到48歲啦，我今年沖太歲，係蛇年，呢個就係我人生階段，而家嘅李珊珊就係咁嘞。如果大家懷念以前嘅李珊珊，可以上網搵返，所以你唔使懷念。

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珊珊亦大方談及病情，指當時身心乏力，仍透過互聯網接觸世界，從未與外界脫節。提到另一位主持「竹節蟲」，她表示很感激親友們在她病情最壞的時候，「陪伴咗我一段好長嘅路」。她指自己最近病情大幅好轉，雖然仍需服藥控制，但藥量相比最高峰時已大減8成。她形容患情緒病就如同體內住了一隻「小黑狗」，

雖然牠現時很乖，但人生總會遇到壓力，牠可能會突然變成狼狗，所以仍要吃藥控制，至於何時康復，就要交給醫生觀察。

她在節目中邀請到本港精神科醫生劉英傑醫生對談，希望透過分享自己患病時的心路歷程，鼓勵同路人一同克服情緒困擾。她指情緒病在都市人之間很常見，但並非人人願意承認自己患病。談到如何走出陰霾，她指當時自己會用說話激勵自己，

同自己講，覺得差唔多時候，其實都係自我救贖，不過都波折重重，唔係一帆風順。有時行一步又被拉後兩步。所以好想分享，我點樣由行出門口，到可以成立呢個台，希望幫到大家。有困難時候，我唔需要你做到啲咩，只想你行出門口，你已經贏咗。

驚恐症｜驚恐突襲症狀多

註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）曾指出，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，不過還細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。他表示，原來全球有多達3成人曾經歷過驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，出現以下症狀：

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