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寒冷天氣｜天文台今早錄得入冬以來最低溫10.6度　年廿九及年初一氣溫9至11度左右

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天文台今早錄得最低氣溫10.6度，為入冬以來的最低紀錄。

【天氣預告 / 新年天氣 / 天文台】本港今早各區氣溫普遍降至10度左右。截至上午7時30分，天文台錄得最低氣溫10.6度，為入冬以來的最低紀錄。天文台已發出寒冷天氣警告和紅色火災危險警告。

天文台表示，一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及非常乾燥的天氣。今日天晴及非常乾燥，早晚寒冷，吹清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。

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展望明早寒冷，新界部分地區及高地嚴寒，大致天晴及非常乾燥。年初一早上新界仍然寒冷，參考天氣預報明日（28日）年廿九及年初一（29日）氣溫徘徊在9至11度左右，年初二及年初三風勢頗大，雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。

民政事務總署已在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。

衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

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