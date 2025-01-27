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緬甸KK園區︱涉誘騙王星至緬甸詐騙營　 重要疑犯「顏十六」被捕

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

涉誘騙王星至緬甸詐騙營 重要疑犯「顏十六」被捕。

【王星 / 詐騙集團 / 緬甸 / 泰國】內地男演員王星被拐到緬甸詐騙園區，幸最終獲救回國，此事引起大眾再度關注有關「賣豬仔」到詐騙園區的事件，至於當日涉嫌騙王星赴緬 「顏十六」被捕。

內地公安部表示，經公安部工作組和中國駐泰使館工作，在泰執法部門協助下，涉王星等多名中國演員被騙往泰國遭電騙集團拐賣的其中一名關鍵人物顏╳磊（網名「顏十六」）在泰國被捕，並於周六（1月25日）被遣返中國，公安機關正展開案件偵辦工作。

公安部表示，相關案件的重要犯罪嫌疑人顏X磊是經公安部工作組和中國駐泰使館工作，在泰執法部門協助下被捕到案。

KK園區人質｜王星被拐緬甸引國際關注　傳詐騙集團受壓「降價拋售」人質　贖金價錢疑流出

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緬甸KK園區︱以《緝毒女警》劇組的名義

根據多名演藝圈人士透露，「顏十六」來自江蘇省連雲港市東海縣雙店鎮，其真名顏文磊，他曾用過名稱包括「顏俊楓」、「顏君超」、「顏超」。「顏十六」在2015年到橫店發展，於不同劇組擔任過群演、攝影師、錄音師等，甚至在2018年還曾執導電影《絕地重生之黎明》。

近期，「顏十六」自居為泰國GMM Grammy公司和浙江顏氏天藝影業有限公司的演員統籌，以《緝毒女警》劇組的名義，在群組發消息招募演員赴泰拍攝。

據悉，「顏十六」曾邀約至少10名娛圈中人赴泰拍戲，王星之外，早前獲救的25歲模特楊澤琪，也同是受「顏十六」騙到騙園區。

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