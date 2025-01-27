IBDP讀醫攻略｜英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求

▲ 英、港讀醫課程架構、學費、收生成績大差異！即睇兩地醫學院收生要求。

【IB全面睇/IB課程/醫學院】想讀神科，但不一定在港行醫，不少展望國際的IBDP（國際文憑大學預科課程）考生都會放眼海外，當中最多學生們心儀的就是英國醫學院，不但G5神校享有世界級聲譽，英國更是現代醫學的重要發源地，如此別具歷史意義的文化環境，每年皆成為不少IB學霸的醫學院首選。

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IBDP讀醫攻略｜簡述英國大學醫學士課程

大部分英國醫學士課程為期5年，除了部分醫學院採取6年制度，包括G5大學的牛津、劍橋和倫敦帝國學院。畢於於英國醫學士課程的學生，主要學位名銜為MBBS，即「內外全科醫學士課程」(Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery)，不同學院根據各自課程設計亦有不同名銜。

而英國醫學院的課程設計首先以2至3年奠定醫學的「基礎理論」，學生會研習生物醫學、解剖學、藥理學等醫學的基本知識。同時，學生們會獲安排參觀醫院病房和急症室，了解醫院的日常運作。到第3學年起，學生們會接受進階的病理、血液學、臨床醫藥等知識。在此期間，學生們便開始接觸及討論臨床案例，並獲安排每星期一天到醫院實習，以建立臨床經驗。

目前，獲General Medical Council認可的英國醫學院共有48間，每年約有9,500個醫科學士學位，當中提供給國際學生的醫科學位不多於7.5%，即是平均每所英國醫學院約有20個國際生學位。

IBDP讀醫攻略｜IB生入英國醫學院基本要求

英國醫學院為IBDP學生提出有條件取錄（Conditional offer）的成績要求是36或以上；頂尖G5大學如牛津、劍橋醫學院，則要求IB成績達40分或以上。

另外，自從BMAT基準試取消後，幾乎所有英國醫學院都要求學生報考醫科入學測試，即「大學醫學生入學之臨床能力性向測驗」 （University Clinical Aptitude Test）簡稱UCAT，通常在每年的7月到8月之間進行，考試時間為2小時，模式為MC題。

值得注意的是，2025年UCAT作出重大的變革調整，將會取消「抽象歸納」 (Abstract Reasoning）的部份，由「數量推理」、「語言推理」、「決策能力」、「情境判斷」共四個部分組成。頭三個部份總分各為900分，「情境判斷」則以Banding1-4來評核。改革後的UCAT總分為2700分，測試重點更加注重批判性思維、問題解決及判斷能力。

就2024年的UCAT成績（改革前）而言，考生總分的平均分是2523/3600分，即每個部份平均分為631分/ 900分；「情境判斷」共13%考生取得Band 1等級、36%考生取得Band 2等級。

IB生入英國醫學院基本要求 選科： 需要2科Higher Level為科學學科 IBDP成績： 36分或以上 UCAT成績： 每部份680分為高分標準；「情境判斷」部份則至少需要Band 2等級

IBDP讀醫攻略｜簡述香港醫學士課程（MBBS / MBChB）

港大及中大醫學院則提供6年的「內外全科醫學士」學位課程（港大為MBBS；中大為MBChB）。

以港大醫學院為例，一、二年級主要學習生物醫學、三年級為增潤學年，學生可參與不同的學術研究、海外交流、社會服務、救援工作等，四、五、六年級則是臨床課程，學生將走進醫院，與醫生和護士一起治療病人，直接參與日常病人護理，例如診斷、調查和治療，並有機會與病人及其家人互動與溝通，加強臨床實踐。

學生完成醫學士課程，並在香港公立醫院完成一年實習後，即具資格成為香港註冊西醫，可選擇投身公立醫院或私人執業。另外，畢業後也可在大學參與臨床教學及研究，或從事醫療保健管理。除此之外，學生可選擇接受專科訓練，成為專科醫生。

IBDP讀醫攻略｜IB生入香港醫學院基本要求

香港大學醫學院（HKU Faculty of Medicine）

成立於1887年的香港大學醫學院（HKU Faculty of Medicine）是亞洲最具聲望的醫學院。在2024年《泰晤士高等教育》世界大學「臨床與健康」（Clinical & Health）中，港大醫學院排名全球第19位。在2023年QS「世界大學學科排名」中，港大醫學院則排名第31位。

港大醫學院的核心課程是為期六年的MBBS課程，結合臨床技能和研究能力，共十二個學期，每年收生名額為300人。

選科條件：必須修讀Higher Level化學科；另外校方指出修讀「Mathematics: Analysis and Approaches」或「Mathematics: Applications and Interpretation」不會在申請上有優次

IBDP收生成績：最少需達到43分，化學（HL）最少要有4分或以上

UCAT成績：不硬性規定必須報考，但高分成績會視為額外優勢

面試：採用「多重小型面試」（Multi Mini-interview ）的方式，簡稱為MMI，共4個環節，面試形式為一對一

重要日子：港大醫學院於9月中開放Non-Jupas申請，11月中開始面試，學校亦會向已參加考試的Non-JUPAS申請人發出有條件取錄書，只要在來年8月達到入學基本要求，即可被大學錄取。

中大醫學院（CUHK Faculty of Medicine）

成立於1981年的中大醫學院則歷史較短，是全球40大醫學院中最年輕的學院之一。核心課程是為期六年的MBChB課程，2024年共收生295人。

在2024年QS「世界大學學科排名」中，中大醫學院在全球醫學院排名再創歷史新高，排名第28位。在2024年《泰晤士高等教育》世界大學「臨床與健康」（Clinical & Health）排名中，中大醫學院排名第37位。

選科條件：必須修讀Higher Level化學科或生物科，校方建議兩科皆為Higher Level為佳。

IBDP收生成績：最少須達到42分，Higher Level科目成績至少需要6、7、7成績

UCAT成績：不硬性規定必須報考，但高分成績會視為額外優勢

面試：採用傳統的Panel Interview，一位考生面對2位考官，時間為15分鐘，全程以英文進行；主要評估學生個人特質、對醫學的熱誠、個人經歷、醫學知識、溝通和領導能力等。

重要日子：中大醫學院於每年的10月初開放入學申請、12月進行首輪面試，7月尾IB放榜後若最終成績優秀，也會被邀請面試。

IBDP讀醫攻略｜英、港醫科實習時間有別

實習是醫科生的重要學習歷程。學生選擇兩地的醫學院，將決定將來實習的醫療體制和地點。以港大醫學院為例，瑪麗醫院（QMH）是學院的主要教學醫院，另外，其他公立及私家醫院如養和醫院、港怡醫院，以及位於內地的香港大學深圳醫院，也為港大醫學院學生提供學習機會。

課程架構方面，港大及中大醫學院的課程結合醫學理論、研究能力及臨床訓練；而英國有部份醫學院屬於「綜合類型」，例如曼徹斯特大學及利物浦大學等，課程為臨床導向，Lectures及Tutorials皆會和同一領域的臨床研究一同教授，學生從一年級開始就會展開臨床工作、接觸病人。

至於劍橋大學及牛津大學的醫學院則屬於「傳統類型」，課程將會在第3年開始進入實習和臨床工作，模式接近港大及中大醫學院。

IBDP讀醫攻略｜英、港兩地醫科學費相差十倍以上

除了課程架構及實習方面的分野，學費當然也是兩地醫學院的最大分別。現時，英國大學最多可錄取7%的國際學生，香港學生需要以國際生身份申請入學，獲錄取後支付國際生學費。英國醫學院的國際生學費差異甚大，例如劍橋大學醫學院一年學費連書院費約港幣70萬元（為期6年）、牛津大學醫學院一年學費連書院費約港幣44萬元至59萬元（為期6年），利物浦大學醫學院一年學費約港幣38萬元（為期5年）。至於留港讀醫，香港醫學院的本地生學費是每年港幣4.2萬元。

自2025年起，英國本地生學費將上調至9,535英鎊（約港幣9.6萬元），若香港學生持有BNO，便可透過英國本地生途徑申請入學，支付本地生學費。唯獨學生於入學前3年未有居留英國，也可能需要支付國際生學費，按不同院校的規定而有不同。

【文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載】

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