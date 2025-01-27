演唱會經濟｜亞博館二期料2028年落成　羅淑佩指今年內完成表演場館定位研究

▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，今年內完成表演場館定位研究。

【演唱會經濟 / 羅淑佩 / 亞洲國際博覽館】政府積極推動發展演唱會經濟和盛事經濟，吸引旅客訪港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章訪問時透露，香港將陸續有新的表演場地落成，政府正重新檢視不同表演場館的定位，今年會完成研究。

羅淑佩指，政府會持續投資，以增加新的表演場地，包括在機場城市發展藍圖下、可容納兩萬人的亞洲國際博覽館第二期預計在2028年落成。

她表示政府會認真審視各個場館的定位，目標年內完成研究，而以往紅館是體育優先，啟德體育園的場館亦有一些限制，她指如果到時有更好的分工，世界級的場館就可以做更多世界級的表演。

▲ 政府早前公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》。

演唱會經濟｜提醒酒店業界不要「殺雞取卵」

樂團Coldplay將於4月在啟德體育園主場館演出，部分演唱會門票連同酒店住宿等作套票售賣。羅淑佩認為可以參考有關做法，鼓勵業界開發更多產品吸客。

她又期待更多旅客留港過夜住酒店，但提醒酒店業界不能「殺雞取卵」，因現時旅客量還未回復到疫情前，而深圳有這麼多選擇，「大家為什麼要在香港住？」，而性價比十分重要，香港的酒店房間未必很大，但認為應該要有好服務、配套要夠多，以及合理的收費，直言香港不會與別人「鬥平」，亦很難與人「鬥平」，但價格要合理。

展望今年，羅淑佩說，希望針對未被充分開發的旅遊資源，例如發展海島旅遊，做好相關旅遊配套，包括建設泊岸設施等，期望短期內可推出豪華露營等娛樂活動。她又透露會研究與內地城市合作開發更多「一程多站」旅遊路線和產品。

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