人氣食品｜中環街市現超長人龍　二樓排到地下只為買1物

▲ 中環街市現超長人龍，二樓排到地下只為買1物。

究竟是什麼美味的食物引眾多市民排長隊購買？近日，有人在小紅書上傳圖片，指中環街市擺攤售賣糯米糍，攤位還在準備時便已是門庭若市，其間人龍更由2樓排到地下，樓主不禁發問「真的那麽好吃？」。

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人氣食品｜人龍由2樓排到地面

該間開在深水埗的的人氣餅店以各式美味的糯米糍而遠近聞名，一連2日於中環街市年霄集市擺攤，售賣花生、豆沙、黑芝麻、芋泥及開心果口味糯米糍，更有期間限定「薑汁番薯」味糯米糍，吸引了不少食客慕名而來。

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樓主以「好多人排隊！這件糯米糍真的那麼好吃？」為題發帖，分享攤位的現場圖片，只見購買的食客由2樓排至地下，至少有幾十人輪候，2名攤主正在緊鑼密鼓為食客包糯米糍及包裝商品，場面十分熱鬧。

樓主指，有很多本地市民排隊購買糯米糍，甚至攤位還未開始販售，仍在準備時就已有人排隊，不經發問「這家糯米糍真的那麽好吃？」。

▲ 有網民上傳早前在該餅店購得的糯米糍，表示「實話實說，極其普通」。（取自小紅書）

人氣食品｜網民反應兩極：普通？vs美味？

該帖引起熱議，網民對該人氣攤位販售的糯米糍味道評價兩極，有人認為「實話實說，極其普通」、「我覺得他開心果糯米糍好油，唔係太好吃」、「皮有點厚，要排很久的話不值得」、「這家在深水埗一直有店，就普通，沒必要排」、「一般，沒必要專程去」。

不過，亦有人表示讚其美味，「真的好吃」、「料多，挺好吃的」、「我最鍾意皮厚皮」，還有網民猜測可能因臨近農曆春節，不少人外出置辦年貨順便購買，「應該是因為新年所以會火，很多老婆餅雞蛋病害有新年裝餅盒的超多人買，買完順便買個糯米糍」。

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