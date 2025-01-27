腦退化丨女星85歲失智父走失11天　全城尋人終尋回遺體女悲慟：爸爸終可回家

【林葉亭／失智／腦退化】台灣女星林葉亭的85歲失智父親於今年1月16日離家失蹤11日，期間林葉亭在網上公開父親失蹤前資料，獲各方協助尋人。直至昨日（26日），警方終在離林父失蹤地點500米的私人水池，尋獲其遺體。林葉亭到場認屍後，忍不住當場痛哭。其後她亦在今日凌晨於社交平台上交代事件，並澄清二事。

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綜合台媒報道，林葉亭85歲的父親繼去年11月走失被尋回後，於1月16日再次離家走失。林葉亭於17日即在網上公開其父失蹤訊息及照片，希望大眾幫助尋人。警方接獲求助後，亦連續多日派發大量人手於林父的失蹤附近範圍搜索，直至失蹤的第11日，即1月26日9時半許，有民眾發現家中一水池有一具男屍，警方到場後，將遺體打撈上岸，發現死者的衣著與林父失蹤當日如出一轍，於是通知林葉亭到場認屍。林葉亭其後確認出是父親後，忍不住當場跪地痛哭。

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林葉亭在現場接受傳媒訪問時亦難掩悲傷，先指責自己沒有把爸爸照顧好，但亦感謝多日來民眾的熱心幫忙:

他用這種方式離開我們，我也很捨不得.....但爸爸終於可以回家了，並由衷地感謝外界的幫助。

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由於林父陳屍地點與當日失蹤地點僅500米距離，事後有外界聱音質疑為何搜救人員找不到林父，因此有傳言是屋主拒絕讓人入屋搜查所致，亦令其父錯過黃金救援時間。不過，林葉亭於今日（27日）凌晨，卻在社交平台上澄清有關傳言:

發現爸爸的地方不是拒查看的屋主，那附近的鄰居不但讓兒子和搜救人員進去，也提供監視器，非常感激他們的配合。

至於父親的死因，林葉亭亦首度交代是失蹤當天意外滑入水池溺水致死:

應該就是失蹤當天滑進水池中，並非報導的3日內，不希望因為不正確的訊息，而讓曾經幫忙的人受委屈，在此說明，謝謝大家，大家平安幸福。

女星林葉亭過去曾透露父親林葉增生病前成就驚人，年輕時不但是麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，還曾擔任大學教授、企業總經理及董事長，更榮獲十大傑出青年殊榮。她指發現父親患病的契機是因他突如其來改變了平日的生活習慣，由過去非常注重養生，不吃海鮮也不碰甜食，有天卻變得愛吃甜食，經醫生診斷後確診為中期失智症，心智年齡退化如孩童。

腦退化丨4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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腦退化丨7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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