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管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

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張寶兒用心引導兒子袁咕碌多看書，結果惹來批評。（小紅書圖片）

【張寶兒/袁偉豪/袁咕碌】富貴港姐張寶兒（Bowie）於2020年與袁偉豪結婚，並聯名斥資逾6,000萬購入清水灣豪宅，繼續過富裕生活。兩人兒子袁咕碌轉眼已1歲，日前Bowie拍攝囝囝的房間與網民分享，見BB房空間甚大，而且有專屬浴室，她還表示為了不讓兒子分心，所以將玩具架玩具收起改放圖書，結果此舉引起網民熱議！

張寶兒（Bowie）與袁偉豪育有兒子袁咕碌。（小紅書圖片）

管教幼兒｜BB房設專屬浴室　收起玩具放圖書

33歲Bowie的父親經營內衣生意，有「底褲大王」之稱，但身為富家女的Bowie相當貼地，不時在「小紅書」分享育兒心得，日前她上載一段影片，就曝光BB房間一年間的改變，表示兒子大得很快，為配合成長需求，所以房間會作出不同的調動，繼而逐點拍下來跟網民分享。

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從影片可見，1歲2個月大的袁咕碌除擁有獨立睡房，還有一個專屬浴室，浴缸設有防跌撞設施，非常巴閉！雖然袁咕碌仍未識行路和說話，但Bowie已開始培養兒子的閱讀習慣，而且用心親自教學。BB房間添置一張書枱，書架放滿各類型圖書，本身放玩具的玩具架也改放圖書，她解釋：「玩具架依家得返好少玩具，好多書，因為唔想佢太分心玩太多嘢。而呢個書架原本有好多公仔，但公仔會令袁咕碌分心，所以被我哋收晒。」

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管教幼兒｜袁咕碌咬住奶嘴專心睇書

鏡頭一轉，已見到Bowie拿出很多紙卡教袁咕碌讀字，仍咬住奶嘴的袁咕碌專心望實書本，又拿住書本打開來看，Bowie即溫柔問他是否要示範看書？不去睡覺了嗎？繼而轉到客廳介紹兒童設施，笑指客廳也被兒子佔據了，分別有玩具櫃、瑜伽波、海洋球、不同類型的玩具等，之後袁咕碌又跟媽咪開心玩瀡滑梯、盪鞦韆、攀爬架和瑜伽波，非常開心。

（小紅書圖片）

管教幼兒｜網民：悲慘童年記錄

對於Bowie的育兒方法，網民議論紛紛，而且反應兩極，有人批評她怪獸家長，指兒子年紀小小便要看大量圖書很可憐：「好辛苦，還沒會說話，除了讀書就是讀書」、「幼兒園都未上，咁快就要學習生字，港孩真係可憐」、「HK的小朋友真不容易，這麼小就收起玩具說不能分心。無憂無慮的童年就那麼幾年」、「一歲就已經唔可以玩玩具，要專心睇書……」有人更直斥：「悲慘童年的紀錄」。

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管教幼兒｜網民：見過最無微不至的照顧

不過亦有不少網民大讚Bowie用心，是一位盡責的好媽媽：「我見過最無微不至的照顧，袁咕碌真係好幸福」、「有教開小朋友，已經feel到你會係一個對小朋友有要求，對自己都有要求嘅媽咪」，並為她平反，指她們家其實還有很多玩具，甚至是大型的遊樂設施，她只是收起兒子房間一部份玩具而已，大家不用小事化大，更認為袁咕碌絕對是一個幸福的小朋友！

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