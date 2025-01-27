趙露思復工｜趙露思復健過程全公開極催淚　曾暴瘦至81磅抽搐痛哭【多圖】

【趙露思／解離症／情緒病／抑鬱症／失語症／復工】26歲內地女演員趙露思去年12月公開患抑鬱症，後來出現軀體化症狀宣布全面停工休養。時隔1個多月，趙露思火速宣布復工，日前出席活動時可見氣色不俗，面露昔日甜美笑容，其官方微博公開她復健過程，短短5分鐘短片極度催淚。

最新影片：

趙露思復工｜患解離症後首度復工

26歲內地女演員趙露思上周六（25日）出席新年品牌活動，台上可見她精神比起之前飽滿，身穿紅色連身裙，活動期間不時與粉絲互動、又膺粉絲要求大送飛吻，狀態不俗。雖然出席活動時仍需拄著拐杖行走，在台上亦一度轉身擦淚和站立不穩，需要助手遞上拐杖輔助，但全程她保持著甜美笑容。

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趙露思復工｜5分鐘紀錄片極催淚 公開復健過程

趙露思官方微博「趙露思工作室官微」在昨日（26日）上載影片，將她復健過程剪輯成一條5分鐘影片，記錄她病倒後努力復健的過程。從影片中可見，趙露思一開始躺在床上哭泣抽搐，不能自理，由朋友抱起安撫和擦淚。由於出現軀體化症狀，她失去言語和活動能力，僅能靠輪椅代步，亦無法表達自己，只能靠手機打字、或比手畫腳表達。病重時，趙露思雙目空洞，身體也不聽使喚，連用手指頭想比出「V」手勢亦感困難。

而趙露思在復健過程中，身邊有很多家人朋友陪伴，她自己亦積極重新學走路、定時吃藥、好好吃飯，重新學會拿起筷子、刷牙，慢慢可以說話。到跨年除夕夜，一班朋友到她家中一同倒數，可見趙露思慢慢恢復活力，臉上展露昔日的笑容，一步步走出情緒病陰霾。

復健過程如下：

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趙露思復工｜感恩有親朋相伴 多社交少內耗加速康復

曾罹患失語症的趙露思復出幕前後首度接受傳媒訪問，透露自己經過一個多月的治療與復健，體重最低僅得74斤（約81.5磅），現時已增至82斤（約90.3磅）。她初時以為自己對雞蛋過敏，未有刻意減重卻開始暴瘦，連當初的嬰兒肥都開始消退。後來出現其他症狀，她才驚覺自己生病了。

談及復健的心路歷程，她表示自己很感恩身邊有很多朋友，之所以能夠快速康復是有朋友的治癒和愛。她亦指生病時最重要是多見朋友，「強迫自己去社交，哪怕勉強一下自己也要去的，因為你會得到一些回饋的愛」。她指，患病期間盡量不讓自己受到刺激，但當遇到不舒服或有壓力時，要學會發聲直接講出自己的感受和不安全感，要保護自己，謝絕內耗：

如果你真的覺得自己的感受沒有被在乎，沒有被關心，直接說出你想要的愛和關心，你就會恢復得很快。

趙露思病重時的狀況：

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趙露思元旦曾撰長文交代病情

自去年12月27日趙露思公司證實她在12月18日因病需停工療養後，便一直未有於幕前亮相。不過，她於今年1月1日卻打破沉默，親自於微博撰長文交代病情，指自己於2019年已出現抑鬱情況；2021年身體出現過敏症狀，開始看心理醫生治療緩解情緒；2023年又患上肺炎肺氣腫、玫瑰糠疹、蕁麻疹等，還伴有經常性耳聾；2024年更開始頻繁出現乾嘔、眩暈、關節痛等軀體化症狀。而她上傳的診斷書亦可見，她患有分離性障礙及處於焦慮狀態，身體健康欠佳。

閨蜜爆公司5年前施暴惡行

趙露思好友曾於網上發文控訴指趙露思在2019年曾到北京試戲期間，疑似遭經紀人公司以肢體、言語羞辱長達2小時，直到深夜凌晨2點，而趙露思自那次之後便留下深深陰影。

2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說『我不知道為什麽要打我，我很害怕啊』我當時就震驚了.....把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

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