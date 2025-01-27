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PayMe利是｜PayMe年廿九起大派$88利是　簡單1步即領/派群組利是賺$24回贈

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撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

PayMe派錢！年廿九起每日準時搶$88利是。

農曆新年將至，PayMe宣布與TVB合作，將於1月28日起向市民派發利是，參加活動可贏取高達$88利是獎賞。另外，用戶使用PayMe群組利是功能，更可獲折扣萬用券，領取後可於全港逾10萬間商戶使用，即睇詳情！

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新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　擬安排女兒讀國際學校：開心最重要

PayMe利是｜PayMe派$88利是

PayMe今年與TVB合作推出首個電視賀年活動「 PayMe大派利是獎賞捕實電視『喜』勢搶」，由1月28日至31日（年廿九至年初三），喵大仙將現身無綫電視翡翠台，觀眾於指定賀年節目和廣告播出期間，打開PayMe應用程式，參加活動即可搶高達$88元利是。

PayMe利是｜PayMe派利是節目播出時間

點擊圖片放大看指定節目及播出日期時間：

點擊圖片放大
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PayＭe利是｜搶利是方法

點擊圖片放大看搶PayMe利是步驟：

點擊圖片放大
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每封利是獎賞為PayMe萬用券、銀聯支付萬用券或商戶折扣優惠券。成功搶獎賞後，於相應有效期內消費滿指定金額，便會自動扣除折扣金額。部分適用商店包括：

PayMe利是｜派群組利是賞$24萬用券

另外，由1月29日至2月12日（年初一至十五），PayMe用戶每次派總值滿$160元或以上的群組利是，並有5人或以上成功從同一個利是二維碼收取，即可獲得一張$8元萬用券。

推廣期內，每人最多可賺取三張萬用券，即高達$24元獎賞。提提大家，萬用券會於推廣期結束後十個工作天內加入PayMe錢包，並會於七日內到期。

下一次於任何接受PayMe付款的商店消費滿$88元或以上，每張萬用券即自動扣減。不過要留意，優惠券不適用於任何透過銀聯付款的交易。

PayMe利是｜PayMe派利是活動詳情

日期：1月28至1月31日（年廿九至年初三）
活動詳情：【PayMe網站

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