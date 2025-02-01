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碰瓷黨｜尷尬碰瓷黨跨欄衝出撞私家車　司機提前煞車令女子「無從下手」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

尷尬碰瓷黨跨欄衝出撞私家車，司機提前煞車令女子「無從下手」。

【碰瓷黨 / 司機 / 欣澳】「演技」太差碰瓷被提前拆穿好尷尬！近日，有人在Threads上傳影片，指其在駕駛期間有女子跨越圍欄向其車頭方向衝來，樓主及時煞車，惟女子跑近時一臉茫然，不知所措。網民揶揄該女子：「未彩（綵）排過喎」。

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碰瓷黨｜女子衝向車頭司機提前停駛

據影片所見，樓主駕車行駛於大嶼山欣澳道，1名女子突然由對車道分隔欄越出，又橫跨1條車道想樓主座駕衝來，他察覺情況不對後及時煞車停駛。惟女子見到車輛停下後，減速跑至車頭略顯尷尬，儼然由「車撞人」變成了「人撞車」，她一臉錯愕並與樓主四目相對。樓主不禁發問「送上門點處理？」。

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碰瓷黨｜網民揶揄：未綵排過喎

影片引起熱議，不少網民嘲女子碰瓷「演技差」，碰瓷的時機亦未找準，「未彩（綵）排過喎」、「條女遲咗，所以飛奔過來」、「佢心諗，你竟然停車？」、「其實佢知唔知有車cam？」、「隔一條線都衝出嚟」、「欣澳都嚟開工？」、「佢想搭順風車去差館」，還有人疑似認出該女子，「又係佢，返工」；亦有人建議樓主報警處理。

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