暖風機｜專家教1招開暖氣保暖又慳電　搭配呢樣電器房間秒升5度

▲ 專家教1招開暖風機保暖又慳電，搭配呢樣電器房間秒升5度。

變頻式冷氣機既能消暑，又有暖風功能，成為不少家庭的必備電器，近日有網友表示變頻式冷氣機的熱氣只能集中在天花板附近，需要把風量調至最大才能使室內溫度變高。貼文引來大批網民留言，不少人都建議搭配1電器使用，令房間瞬速升高5度！

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暖風機｜暖風效果不佳 只盤旋在天花板附近

該名網友PTT上發文表示，房間約350呎、高3.5公尺，在房內使用暖氣時，將風量調到最大仍不覺得溫暖，「房間14度變成20度，仍覺得冷」，又認為暖氣只盤旋在天花板和冷氣機附近，熱空氣無法有效循環，使他非常困惑，逐向網民求助。

暖風機｜網民建議加1電器使用

貼文引來不少人留言，紛紛提出建議要搭配天花吊扇或循環扇使用，才達暖房效果「要開吊扇把熱風往下吹啦，沒開吊扇21.5有開吊扇26.5，吊扇效果最好，循環扇次佳，普通電扇往斜上吹大循環尚可」、「熱空氣上升，冷空氣下降，所以開暖氣要加開循扇，把熱空氣吹下來」、「電扇對角吹，低吹高」、「把氣孔往下就好，還會睡到熱」。

暖風機｜台電教最正確使用暖氣方法

過往台灣電力公司曾於Facebook專頁發文解釋該原理，由於熱空氣上升冷空氣下降，若將風口朝上，熱空氣會累積在天花板上，或是空調將上方熱風吸回，誤以為室內已升溫，停止送熱風，影響暖房效果，因此使用暖氣模式時，必須要將出風口朝下，開冷氣時出口風口則朝上，才是最正確的使用方法。

▲ 台電以往曾在Facebook專頁教最正確使用暖氣方法。（台電電力粉絲團＠Facebook）

寒冬殺到！大家紛紛換上厚褸、戴頸巾，更會出動暖包暖貼！原來用暖包大有學問，日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。

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