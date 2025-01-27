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為母則強︱單親媽姚嘉妮帶貨自力更生　帶仔女坐商務艙女兒遺傳美貌似翻版林嘉欣

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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姚嘉妮與仔女去旅行坐商務艙。

【單親媽媽/姚嘉妮/林祖輝/帶貨】育有一對仔女的46歲姚嘉妮，去年承認與前亞視藝人林祖輝結束18年婚姻，兩人共同撫養一對子女。TVB做主持所賺不多，姚嘉妮在爆出離婚前已經帶貨自力更生，努力搵錢供養一對仔女。日前她就在IG Story中分享了一張自拍，原來她與一對仔女坐商務艙去旅行，並留言:「兩位老細開心，我就安心」。

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46歲姚嘉妮於1998年參選亞洲小姐獲得季軍入行，2001年加入TVB，2006年與前亞視藝人林祖輝結婚，但姚嘉妮與林祖輝於去年6月驚爆離婚，二人承認結束18年婚姻，並共同撫養一對子女。自2023年起姚嘉妮加入直播帶貨後，創下不少銷售佳績，而演藝方面，她主力負責《流行都市》主持及拍劇，努力供養一對仔女，而女兒愈大愈靚，似足翻版林嘉欣。

單親媽媽︱姚嘉妮與仔女去旅行坐商務艙

昨日（25日），姚嘉妮在IG Story中分享了一張自拍，並留言：「兩位老細開心，我就安心」，照片中可以姚嘉妮與子女一起坐在商務艙內，她一邊舉機自拍，一邊用叉子享用水果，非常懂得享受。

而一對子女則坐在姚嘉妮的斜後方，分別身穿粉紅色及深藍色衛衣，齊齊坐在座位上伸直雙腿並蓋上毛毯，十分舒適地享用眼前桌上擺著的水果。不過，姚嘉妮為了保護子女，特意用了兩個馬騮emoji遮住二人容貌，亦未有透露行程細節，十分神秘。

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星二代︱一對仔女入讀國際學校

姚嘉妮一對子女均入讀國際學校，學費高達19萬一年，而高中學費達19萬5千一年，他們入讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，吸引不少圈中同信仰的藝人慕名而至，包括毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）、羅霖兒子都正就讀或曾是校友。

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