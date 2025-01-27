港姐冠軍｜楊婉儀跟19歲餅印女兒辦年貨　老公不見蹤影疑母兼父職養家

▲ 楊婉儀跟女兒王婷知辦年貨。（取自instagram）

【香港小姐冠軍/楊婉儀】1995年港姐冠軍楊婉儀自結婚後淡出娛圈，專注照顧一對子女，惟2018年丈夫王帥勳受債務纏身，翌年楊婉儀跟家人返老家美國開展新生活，日前楊婉儀於社交網分享跟女兒王婷知辦年貨的照片。

最新影片：

楊婉儀於IG上載數張照片兼寫道：「唐人街的年貨攤這麼多人，我以為我回到香港」，身穿黑色衛衣外套戴著headphone的（Hannah）跟媽咪愈來愈似樣，十足mini版楊婉儀，從照片所見，母女倆睇人寫大字兼逛玉器店，似乎當地的唐人街充滿新年氣氛。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港姐冠軍楊婉儀｜廿四孝媽媽陪女追星

前年，18歲的Hannah高中畢業，之後入讀媽咪母校三藩市州立大學，廿四孝媽咪楊婉儀更陪伴女兒到大學註冊，當年楊婉儀晒出女兒的畢業相，穿上畢業袍的Hannah拿着鮮花笑容燦爛，愛美的她更箍牙，現今已箍牙的她變得更靚靚。

除了著緊女兒的學業，楊婉儀更陪女兒追星，去年9月，她夥同女兒及其女友人往欣賞韓國男團NCT DREAM演唱會，Hannah更開心拿著螢光捧拍照。

此外，楊婉儀這位開明媽咪支持女兒的性取向，3年前Hannah曾貼出跟女友人的咀嘴照兼寫道「My Valentine」，當時楊婉儀亦有點讚帖文，4個月Hannah曾於IG限時動態放閃，上載跟女伴的拖手照兼寫道：「My girl。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

港姐冠軍楊婉儀｜開明跟子女溝通

早年楊婉儀受訪分享教養子女心得，她十分反對過份逼迫孩子，令他們失去「自我」，她表示不少家長愛訂下規矩，甚至反覆責罵子女，其實以講道理的方式和鼓勵形式教導子女，反而可增強彼此間的關係。

楊婉儀坦言對子女很open-minded，閒時會跟子女多溝通，了解他們的專長和興趣，再安排合適的課外活動。

▲ 楊婉儀曾分享工作照。（取自instagram）

港姐冠軍楊婉儀｜家庭照老公無影

婚後的楊婉儀成功轉型，2015年在港開設Golden Gate國際幼稚園暨幼兒園，惟其丈夫於2018年起多次被追債，有指楊婉儀抵押后冠及加州物業來還債，翌年返老家美國生活的楊婉儀初期從事網上兒童課程。

及至2021年，楊婉儀找到新工作，於某機構教授英文，重執教鞭養家，即使周末要返工也不介意，她更自認是工作狂。

楊婉儀跟女兒形影不離，反而社交網不見丈夫王帥勳蹤影，從今年上載的最新家庭照所見，只見其一對子女以及父母，未知是否母兼父職照顧一對子女。不過大女Hannah都頗生性，曾開網店售賣自家設計的飾物來賺生活費。

相關報道：

【重過新生】楊婉儀抵押后冠還債返美做老師 18歲大女高中畢業升讀媽媽母校

移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母 6歲大女升呢「小學雞」靚媽變緊張

豪門家庭｜鄔友正疑中甲流全身發抖喉嚨劇痛 憂太太翁嘉穗與幼子難逃一劫被傳染

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】