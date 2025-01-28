寄養家庭｜吳君如被揭做寄養家庭獲讚有愛　廚師首訪寓所驚見BB以為入錯屋

▲ 吳君如將母愛化為大愛，被廚師揭做寄養家庭！

【吳君如/寄養家庭】天后鄭秀文主演的電影《流水落花》以寄養家庭為主題，她更憑電影首奪金像獎影后寶座，原來現實中的女主角竟是吳君如？日前一名上門到會的廚師指出，她首次到吳君如家中時，見到有BB在家，才發現君如做寄養家庭，十分有愛！

▲ 電影《流花落水》講寄養家庭（劇照）

寄養家庭｜君如被爆做寄養家庭屋企有BB

59歲的吳君如與伴侶陳可辛育有19歲女兒陳是知，去年她們還一起拍攝新廣告片賺學費，當時君如還笑言，女兒赴英國升學後負擔增加，自己要捱多5年，又透露未習慣與女兒分開，盡顯母愛。

原來君如還將母愛化為大愛，近日有一名香港的上門到會廚師就爆料，指君如是寄養家庭，該廚師在社交平台分享一張跟君如的合照，照片中君如搭著廚師的膊頭，並舉起大拇指，表現親切。廚師留言謂：「第一次去到吳君如小姐的家，我以為入錯屋？！原因是有個BB在家、但是我好像沒有聽到君如姐懷孕啊，原來君如姐，心胸好廣闊很有愛，因為香港有好多BB是沒有人領養的，其間需要靠一些過渡性的寄養嘅家庭去照顧，君如姐就是其中一個。」

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寄養家庭｜感激君如的愛是不奢望回報

她又感慨表示：「但係日久生情，如果有一日有適合的家庭去領養他們，你也要學懂放手，不自私。之後我一直都很敬佩她，很感激她的愛是沒有奢望回報的，真的太難得。」文字間盡顯對君如的尊敬之情，不過君如本人就未有留言回覆證實消息，反而有眼利網民認到她們的合照背景是劉嘉玲的家。

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寄養家庭｜上門廚師跟多位名人合照

翻查發文廚師的社交平台，她為香港不少名人下廚過，其中一個正是劉嘉玲，而梁朝偉、古天樂和方中信也是她的集郵對象，曾有網民問她：「你是上門做菜，不開店嗎？」她也有回覆：「是的，在香港不容易，租金貴，人工也貴。」

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