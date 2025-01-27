冬日保暖｜一種蓋被方法暖4度！　日本專家拆解5招穿搭/蓋被/用暖包保暖大法

【寒流／保暖／穿搭／蓋被】臨近新年，香港氣溫急劇下降，天台錄預料本周市區最低氣溫僅10度，無論出門拜年聚會、抑或在家聚餐都應注意保暖！有日本專家就朝早出門穿搭、夜晚蓋被及使用暖包等幾大方向，拆解5招保暖大法，其中蓋被次序可令被窩溫度暖4度！

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冬日保暖｜冬季季候風來襲氣溫最低僅10度 新年寒冷風大兼有雨

根據天文台預報，一股強烈冬季季候風會將於今日（27日）及明日（28日）影響華南沿岸地區，該區天氣寒冷及非常乾燥，溫度最低達10度至12度，最高達16度至18度，需而隨著季候風被偏東氣流取代，本週中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，但早晚仍然清涼，出門應要注意保暖。

農曆新年將近，周三（29日）踏入年初一天氣晴朗及乾燥、早上仍相當清涼，氣溫最低13度、最高18度；惟天文台表示，本週中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，氣流會在週末期間緩和，而年初二（30日）開始，氣溫將由最低15度漸漸回暖，直至年初四（2月1日）氣溫將回升到最低17度、最高20度；直到年初五（2月2日）後又再次回落。

冬日保暖｜日本專家拆解5大保暖大法 出門輕便保暖穿搭/蓋被/暖包使用方法

天氣寒冷，無論外出抑或晚上入睡時，都應注意保暖，日本多個節目曾就穿搭、晚上蓋被及暖包使用方法幾方面提出5大保暖方法，教大家如何有效保暖穿搭，讓大家可以出門不臃腫又夠暖、入睡時蓋被暖4度！

5大冬日保暖大法｜1.出門篇 - 輕便保暖穿搭

新年出門拜年少不少東奔西走，天氣寒冷、出門在外一定要注意保暖，惟部分人穿很多衣服，外出時仍覺得不夠和暖，日本節目《R的法則》曾有專家教冬天「4層保暖穿搭法」及戴頸巾保暖方法，讓大家拜年外出時穿著輕便又夠暖：

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4層保暖穿搭法 ｜1.先穿發熱內衣（保暖內衣）

選擇發熱效力較強且貼身的發熱內衣打底，可有助保暖禦寒。

選擇發熱效力較強且貼身的發熱內衣打底，可有助保暖禦寒。 4層保暖穿搭法 ｜2.再穿鬆身衣物

第2層要穿上比發熱內衣略鬆的衣服，讓熱力有空間流通，切忌再穿貼身衣物。

第2層要穿上比發熱內衣略鬆的衣服，讓熱力有空間流通，切忌再穿貼身衣物。 4層保暖穿搭法 ｜3.再穿手袖較緊的衣服

第3層同樣要穿一件大於上一層的衣服、但手袖位置要較緊，令讓空氣可於衣服間流通。

第3層同樣要穿一件大於上一層的衣服、但手袖位置要較緊，令讓空氣可於衣服間流通。 4層保暖穿搭法 ｜4.最後穿上外套大褸

最後穿上外套大褸，可留住溫暖空氣、令身體保持溫暖。

5大冬日保暖大法｜2.出門篇 - 最暖頸巾穿戴方法

除此之外，戴頸巾方法不同，保暖效果都會有所不同！日本節目《教えてもらう前と後》曾請專家教最保暖戴頸巾方法，其中這種方法最保暖：

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2大常見戴頸巾方法｜1.交叉重疊

2大常見戴頸巾方法 ｜2.纏頸一圈

5大冬日保暖大法｜3.出門篇 - 最強暖包使用方法

天冷出門不免手足冰冷，不少人會使用暖包暖手，日本節目《教えてもらう前と後》專家則表示，由於人體腹部附近全身最粗的血管及大動脈，這個位置血液集中，假如暖包緊貼腹部，血液約45秒至50秒便會環繞全身—周，比起放在腰間更有助促進身體血液循環，可令全身變得更暖。

5大冬日保暖大法｜4.家居篇 -實測3大蓋被方法 專家拆解最強保暖蓋法

冬日入睡保暖同樣重要，日本節目《教えてもらう前と後》曾實測3種蓋被方法，，發現其中1種蓋被次序可有助被窩溫度增加4度：

實測3種蓋被方法｜ 1.先蓋羽絨被，再蓋毛毯

1.先蓋羽絨被，再蓋毛毯 實測3種蓋被方法｜ 2.先蓋毛毯，再蓋羽絨被

2.先蓋毛毯，再蓋羽絨被 實測3種蓋被方法｜3.先將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被。

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，其中第3種方法，被內溫度高出4℃，可見效果保暖更佳。專家解釋指，假如身上蓋厚毛毯，被子會因為太重導致內空間縮小、壓走暖空氣；反而身體下鋪上毛毯後可有助保存體溫、減少流失，而羽絨被由羽毛組成，需靠體溫膨脹才可達到保暖效果，因此用以下3步驟蓋被可更有效鎖住熱力：

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最強保暖蓋被方法｜ 1.先將毛毯鋪在床上

1.先將毛毯鋪在床上 最強保暖蓋被方法｜ 2.身上蓋薄毛毯

2.身上蓋薄毛毯 最強保暖蓋被方法｜3.毛毯上再蓋羽絨被

5大冬日保暖大法｜5.拆解冬日保暖度最高被鋪 羊毛被/純棉被/羽絨被/聚酯纖維被

除了蓋被方法，被鋪質地與保暖度亦有極大關係，日本電視節目《ZIP！》曾訪問睡眠專家ヒラノマリ，拆解4類常見被鋪特性、保暖度及4類常見被鋪的正確蓋法，幫助大家可更有效保暖：

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4大冬日常見保暖被鋪｜1.羽絨被

4大冬日常見保暖被鋪｜2.羊毛被

4大冬日常見保暖被鋪｜3.純棉被

4大冬日常見保暖被鋪｜4.聚酯纖維被

ヒラノマリ指出，羽絨、羊毛的保暖度較純棉及聚脂纖維強，可以有效維持人體體溫，因此被上再加一張毛毯會變得更暖，惟聚酯纖維被吸濕力較差，直接蓋上身的話，睡覺時汗水難以散發、容易著涼，因此建議先蓋毛毯，然後蓋聚酯纖維被。

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4類被鋪保暖蓋法｜1.羽絨被

4類被鋪保暖蓋法｜2.羊毛被

4類被鋪保暖蓋法｜3.純棉被

4類被鋪保暖蓋法｜4.聚酯纖維被

資料來源：天文台

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