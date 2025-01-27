風采不再｜一度驚傳癌末入院治療　62歲羅嘉良斷崖式衰老極憔悴

▲ 62歲羅嘉良近況曝光，斷崖式衰老極憔悴。

【羅嘉良／視帝／斷崖式衰老】「三屆視帝」羅嘉良（「撈家」）最近亮相大台頒獎禮，惟年過60歲的他容貌變化卻引起網民熱烈議論，有不少網民感嘆歲月催人老，指他眼底的大眼袋狀甚嚇人。

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現年62歲的「三屆視帝」羅嘉良（「撈家」）最近與黎耀祥擔任《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」的頒獎嘉賓，隨後在台下被捕獲合照，只見他雙眼略帶疲態，眼皮下垂兼有大眼袋。相比起旁邊小2年、臉色紅潤、精神飽滿的黎耀祥，看上去相差10年以上。

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風采不再｜有傳癌末親自闢謠 近年急速衰老

羅嘉良近年專注北上工作，經常亮相直播帶貨，亦不時到內地不同城市巡迴演唱。2020年，羅嘉良曾傳出患癌消息，當時他被拍到多次出入港島區一間癌症醫療中心，隨後又再傳出他患末期肝癌的消息，指他多次暈倒兼已立遺囑交代後事，病情嚴重到「在醫院裡快要死了」。為此，2023年羅嘉良親自拍片闢謠，指消息純屬炒作，解釋到醫療中心只是找朋友，並順道接受核酸檢測。有網民近年指羅嘉良斷崖式衰老，不僅是嘴巴越來越歪，巨型眼袋更是嚇人。亦有網民指他昔日風采不再，老態盡現。

羅嘉良近況：



▲ 羅嘉良上載旅行短片驚見巨大眼袋。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作和開巡迴個唱。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作和開巡迴個唱。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作，亦受邀回巢拍電視劇。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作，亦受邀回巢拍電視劇。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作，亦受邀回巢拍電視劇。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作。（網上截圖）

▲ 羅嘉良近年活躍北上工作。（網上截圖）

▲ 羅嘉良曾傳出癌末，親身澄清闢謠。（網上截圖）

▲ 羅嘉良曾傳出癌末，親身澄清闢謠。（網上截圖）

▲ 羅嘉良曾傳出癌末，親身澄清闢謠。（網上截圖）

▲ 羅嘉良曾傳出癌末，親身澄清闢謠。（網上截圖）

羅嘉良昔日風采：

羅嘉良曾出演多套大台入屋電視劇，形象深入民心，當中包括有《創世紀》、《流金歲月》、《‎天地豪情》，先後奪得最佳男主角獎項，成為香港首位獲得三屆「視帝」的男藝人。自2003年離開大台轉戰內地市場，近年再受邀請回巢拍電視劇，包括《富貴門》、《家族榮耀之繼承者》等。

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