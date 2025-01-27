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花車巡遊｜9架花車年初一登場　大熊貓、LINE FRIENDS「Y3K」等造型即睇【多圖】

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

LINE FRIENDS首次參與本港大年初一花車巡遊，添加充滿未來感的「Y3K」元素。（彭大偉攝）

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」以「如意新春 喜樂連連」為主題於大年初一（29日）舉行。屆時將有9架花車及46隊表演隊伍參與匯演，在當晚8時開始由尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行並以香港喜來登酒店外為終點。

首次參加本港大年初一花車巡遊的LINE FRIENDS花車造型：

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9架花車分別來自國泰、賽馬會、LINE FRIENDS、文體旅局、旅發局及海洋公園、亞洲旅遊交流中心、澳門特別行政區政府旅遊局、優質旅遊服務協會、迪士尼樂園及旅發局。匯演開始前約下午6時，旅發局安排多個團體呈獻雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂，為巡遊路線沿途觀眾熱身。

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當日首先登埸的花車由國泰設計，以「家之歡聚，福滿團圓」為主題，花車設計融合傳統及現代元素，以中式設計為基礎，掛上以書法寫上祝福的揮春。花車車頂亦設置仿製的國泰客機，象徵住國泰會陪伴市民翱翔天際，展翅高飛。

當晚將有有超過60名機組及地勤人員帶來舞蹈表演，將中國傳統舞蹈及現代舞融合。表演團隊亦會跟隨花車漫遊尖沙咀，親自向市民及遊客拜年。

熊貓主題花車造型：

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文體旅局、旅發局及海洋公園的新年花車名為「熊貓暢遊香港號」，冀大熊貓家族化身成為「香港旅遊大使」，展示香港的獨有魅力。花車上除了有香港地標及竹林外，6隻大熊貓將以不同造型與市民見面。其中盈盈於車頭拿着揮春拜年，樂樂坐在港式奶茶杯上，安安就爬上高樓大廈上自拍打卡，一對港產大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」則坐在帆船上食雪糕暢遊香港。

迪士尼卡通人物米奇、米妮、Duffy、LinaBell和財神高飛，將乘坐迪士尼花車向市民拜年，花車以象徵好運與快樂的梅花與四葉草設計，連同香港迪士尼原創新年歌《Magic is Here》的喜慶音樂，祝市民蛇年花開運來。

LINE FRIENDS今年首次參與花車巡遊，以象徵探索新旅程的帆船為主體，在傳統新年裝飾上，配上充滿未來感的「Y3K」元素、船帆及燈飾。LINE FRIENDS朋友將穿起賀年新衣亮相，向市民送上新春祝福。

國泰、馬會及迪士尼等其他花車造型：

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馬會花車則以「與你並肩 共迎新春」為題，匯演期間，馬會見習騎師黃智弘，以及馬術隊騎手兼兩屆亞運銅牌得主何苑欣將現身花車上，手持由摺紙藝術家陳柏熹與「賽馬會躍見新生活」計劃受惠學童合力製作的特別風車，為市民送上新春祝福。

馬會花車隨行亦有超過40名表演者，獻上精彩舞蹈和醒獅表演，並聯同吉祥物「同進啦啦隊」，沿途向市民拜年。

壓軸出場的花車由旅發局設計，以「如意新春，喜樂連連」為主題。花車以蛇的形態為靈感，並會有流動發光的如意環穿梭香港，寓意全城連接福運、好事環環相扣。車身並採用中國傳統剪紙藝術，有金錢、元寶等裝飾，象徵花開富貴；另有10個如意結發光燈牌，象徵十全十美。

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