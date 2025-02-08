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巴士大叔｜大叔硬擠滿載巴士遭門夾反鬧司機　累全車逾百名乘客落車：「大家玩囉」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大叔硬擠滿載巴士遭門夾反鬧司機，累全車逾百名乘客落車：「大家玩囉」。

硬上滿載巴士行為十分危險，或危及自身或其他乘客乘車安全！近日，有人在Facebook上傳影片，指在車長數次表示巴士滿載，不能再上客人並準備關門時，1名大叔硬擠上車，結果遭車門夾到。

隨即怒罵車長並揚言報警，累巴士停駛，全車乘客被迫落車，面對乘客的指責，大叔不為所動，更做出挑釁動作，表示「唔緊要㗎，大家玩咯」。

巴士大媽｜大媽攜大件行李兼推車上巴士　車長僅開單邊車門獲網民支持

巴士大叔｜大叔硬擠巴士被門夾

樓主稱，當日乘搭214路線九巴是，1名大叔在巴士「爆晒人」、司機多次告知不能再上客的情況下，於車門關閉之際硬擠上車，他不慎被車門夾到隨即開始怒罵車長，並報警處理，連累巴士停駛，全車逾百名乘客被迫落車。

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據第一段影片可見，巴士已停駛，大叔正與乘客及車長理論，指車長令其上車，而他上車時被門夾到後卻遭粗口責罵，態度惡劣，遂表示要報警處理，直言「唔緊要㗎，大家玩囉」。大批乘客撐車長並要求大叔落車，惟大叔反駁挑釁稱「我使乜落車啊？差佬嚟緊」，期間不斷與車長和一種乘客進行罵戰，並一再否認車長曾表示不能再上客。

巴士大叔｜累駛逾百名乘客落車

另一條影片中，巴士上一眾乘客落車，車長坐在駕駛位，大叔倚靠在車門一側，幾名男乘客因大叔連累巴士無法正常行駛，圍在巴士車門處向車內大叔指罵，並要求其下車，惟大叔不時拿起手機疑接聽電話，又勾手挑釁乘客。

一眾乘客無奈落車。（取自Facebook）

巴士大叔｜網民批：阻人搵食回家

影片引起網民熱議，對大叔的行為表示氣憤，指責其行為自私又離譜，並認為應該對妨礙巴士正常行駛的行為作出懲罰，「阻人搵食回家」、「冇人拉佢落車」、「遇到癲佬真係最慘，佢同你玩嘢又唔可以行正規手法收佢皮，佢出手打人都有道理俾成班人郁佢」、「其實有冇法例罰呢啲啦，妨礙巴士開車至少罰款2,000先至令到呢啲收斂吓」。

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