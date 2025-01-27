肝血管瘤丨48歲權相佑驚爆患肝血管瘤 　孤身入院做手術切3成肝自爆父親肝癌病逝

【權相佑／血管瘤／肝癌】憑《天國的階梯》走紅亞洲、現年48歲的韓星權相佑早前上節目時，自爆肝臟驚長血管瘤，更因此需要入院開刀做手術，切除3成肝臟。

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權相佑早前上網台節目《心酸的哥哥申東燁》宣傳電影《大畫特務2》時，提到亡父當年因肝癌病逝後，竟自爆自己肝臟亦有問題，首次公開他的肝臟長出血管瘤。

權相佑指血管瘤是在例行身體檢查時發現的，指當時醫生告訴他腫瘤「長到10厘米以上就必須手術」，儘管他的血管瘤當時約為6厘米，但醫生仍建議他，時間允許的話就進行手術。由於覺得做手術也沒有甚麼問題，權相佑於是便決定接納醫生建議做手術。不過他坦言，手術後一段時間，一度感到非常孤單:

因為家人都在國外，一個人覺得很孤單。

權相佑又指其實《大畫特務2》是他手術康復後的第一個作品，因此對他來說特別有感觸。

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2008年與演員孫泰英疑奉子成婚

權相佑與同為演員的孫泰英於2008年閃婚，當時兩人被爆出只相戀約9個月，疑似是奉子成婚，婚後2人育有1子1女。權相佑在2009年做客MBC綜藝節目時，曾指懷孕是計劃之內，原先便是有結婚打算。他強調與太太是因為相愛而結婚，並不是因為有了孩子才結婚。事實上，結婚多年的倆口，感情亦一直十分恩愛，倆口亦不時於社交平台放閃。

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肝血管瘤5大迷思

台灣好心肝門診中心肝膽腸胃科醫生，過去曾於網上分享肝血管瘤5大迷思，指肝臟內可能出現多種良性的腫瘤，包含肝血管瘤、肝臟囊腫、局部結節性增生、肝臟腺瘤……。而血管瘤是肝臟內血管不正常增生所形成的腫瘤，屬肝臟中最常見的良性腫瘤，根據文獻，血管瘤的發生率可高達2至20%。

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什麼是血管瘤？

大部分的血管瘤體積小，也不會造成任何症狀，通常是健康檢查或是因其他原因做腹部影像學檢查時意外發現。當血管瘤大於10cm時，可能產生腹痛、噁心嘔吐或容易有飽足感等症狀。

如何可檢查出肝血管瘤?

雖然超聲波檢查已相當精準，當無法百分之百確診時，仍需要藉助其他影像協助診斷，如電腦斷層與核磁造影可更清楚瞭解腫瘤內血流分布狀況，可更確定腫瘤的性質。

肝血管瘤會變成肝癌嗎？

一般來說，肝臟的血管瘤是良性的，不會變成肝癌（惡性腫瘤）。

肝血管瘤會變大嗎？

肝血管瘤除了數目會增加外，血管瘤的體積也有1/10機率會變大，生長速度為平均18個月體積長大兩倍，但通常長到某一個程度就會停止生長，可能是受荷爾蒙的影響，研究發現，懷孕跟使用女性荷爾蒙時較常發現體積的增長。

血管瘤的數目會增加嗎?

多數的人只會有單一顆血管瘤，但約10%的人可能出現不只一顆。有些人會隨著年紀增長，血管瘤的數目跟著增加，從原本肝臟裡只有一個血管瘤，後來變成兩個、三個甚至更多。

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