毛孩故事｜3歲半迷你都柏文曾雙手骨折做手術 暖心主人耐心照顧從不喊苦：他是我生命第一位

3歲半的迷你都柏文叉燒，兩個月大已歷經雙手骨折，須開刀做手術。叉燒自小體弱多病，主人Amen眠乾睡濕悉心照顧，從不喊辛苦，更指叉燒為其生活注入無窮喜樂：「他現在是我生命的第一位。」

雙手突骨折嚇壞主人

作為養狗新手的Amen，憶述當年對叉燒一見鍾情，思考兩日便決定帶他回家。未養叉燒之前，他對細狗的印象一直都是比較頑皮：「會拆屋，常常吠。」叉燒卻是例外，年紀輕輕已好懂事。如未經訓練已懂得自行去尿盤小便。平日除屋外有人，都不會亂吠。

叉燒如此乖巧，卻於兩個月大時已要經歷重大磨難。Amen指當時如常放狗，欲過馬路之際發現叉燒躺在地上「典來典去」，他不以為然抱起叉燒，叉燒竟突然發出悽慘叫聲：「原來他雙手斷了，痛得咬住我的手。抱他回家後，他也不敢碰地。」

▲ 叉燒僅兩個月已雙手骨折，Amen既擔心又心痛。（被訪者提供）

可能因為年紀太小，骨骼仍處理生長階段比較脆弱。故即使行平路，或有一小級需跨過，都有機會導致骨折。當晚Amen立即帶叉燒求醫，經全身麻醉檢查後醫生指須做手術，駁骨之餘更要鑲釘，嚇得Amen相當擔心：「除了兩隻手骨折，也有骨裂。他那時僅得半隻手臂般大，好驚。」醫生安撫Amen手術應可治理，他才放下心頭大石。

為毛孩按摩 陪他游泳訓練肌力

住院、手術歷經數日，Amen指出院當日，叉燒回家後只能趴低：「醫生說盡量別讓他跑或行樓梯，因他天生骨較軟，要盡量留意他的手腳。」Amen便把家中一部劃分為叉燒照顧區，將他安置好在籠內後，便在地上鋪滿軟墊，也疊一條小斜路方便叉燒上廁所。

術後復康持續數月，期間叉燒因長期躺於地上，難以自如運動左手肌肉，左手也因而變得更加脆弱，故現時走路時偶爾會「縮起左手」，一拐一拐。作為健身教練的Amen偶爾會陪叉燒游泳訓練左手，也會為他輕輕按摩紓緩，如初生嬰兒般呵護備至。

▲ 游泳有助叉燒訓練左手肌力。（被訪者提供）

「他不喜歡別人碰他的左手，唯有待他洗澡或散步後輕輕按吓。」Amen留意到游泳對改善叉燒左手的狀況有幫助，訓練其活動能力及肌力運用後，左手的情況也暫有改善。Amen總是耐心地一步步陪叉燒，走過漫長的復康路。

手術費近十萬 耐心照顧從不喊苦

當時手術加上物理治療，總花費近十萬。幸而Amen一早為叉燒購買寵物保險，能索償一大半，大大減輕經濟負擔。「我知道養狗應該會花好多金錢，當他年愈愈大，所需費用就愈多，就早些買。」

一波漸平，一波卻又再起。叉燒天生體形細，也因曾經受傷而手腳較幼，而原來除了骨折風險，迷你都柏文的髕骨也容易移位。Amen留意到叉燒的步姿略怪，求醫後方發現他的後右腳又再異樣，需再做手術處理，否則有機會磨損軟組織。除此之外，叉燒也曾出現皮膚敏感、抓損耳朵及腸胃問題。現時3歲半，已經全身麻醉過數次，求醫次數亦偏多。

▲ 叉燒活潑好動，性格溫順，從不咬人。（陳靜儀攝）

年紀輕輕已受盡皮肉之苦，Amen坦言心痛，現時唯有多為他拉筋，放狗時也要打醒十二分精神，避免與大狗有碰撞，亦不能太頻密去狗公園，因過度跑跳又會增加健康風險。

平日Amen大多與叉燒在街上散步，夏天時每月帶他外出游泳一至兩次，在可行的範圈內陪他放電，同時鍛煉身體：「好矛盾㗎，因他最喜歡就是狗公園。他好喜歡別人跟他玩，但又不能跑太多，如拋波仔也甚少玩，因不想他急停，起跑那一下（使力）也危險，唯有多些抱抱他。」除此之外，叉燒的體重也要特別注意，過重也有機會影響手腳。

成為彼此生命中最重要的另一半

照顧路上遇上不少難關，但Amen從不談辛苦，反而覺得生命能遇上叉燒，是件幸福又快樂的事。他大讚叉燒懂性、乖巧又親人，因Amen每日都帶叉燒一同上班，他會自律地靜靜睡在床上，不會妨礙Amen工作。每每臨近下班時間，他才會主動走出來等Amen。Amen笑言：「我覺得他幾明白事理，又有時間觀念。收工之前會在被蓋著自己睡覺，臨下班前5分鐘，他就會走出來。」

▲ 叉燒平日陪Amen上班，會乖乖睡在床上。（被訪者提供）

叉燒情緒穩定，從來不會咬人，骨折那次是唯一一次。平日即使玩樂期間作勢輕咬，或不小心咬錯手指，之後他也會主動舔Amen。「他好Sweet，好喜歡鍚嘴。」

每日有叉燒陪伴，每晚一起睡、一起看電視，對Amen而言就是最大的幸福。他笑言總覺得叉燒嗅得到情緒，知道你忟憎會立即「豎高個頭」留意你，知道你生病會自覺睡在一角默默陪伴。每次難過也有叉燒伴在左右分散注意力，哀傷總有他分擔。

對Amen來說，叉燒是生命中最重要的第一位。而相信對叉燒來說，Amen也同樣：「佢每做完甚麼，都會回頭看一看我。」一起走過不平凡的成長路，卻因著每個平凡的相處點滴，而變成彼此生命中密不可分的一部分，毛孩與主人的愛總是盡在不言中，在無形之間，成為最親密的連結。

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