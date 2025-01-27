AI競賽｜DeepSeek引爆矽谷熱議　一文看清各界評論+想法

中國內地AI新創公司DeepSeek以低成本推出高性能AI模型震撼全球，該應用程式更登上蘋果美國和中國區App Store排名榜首，大幅威脅美國在AI領域的霸主地位。到底DeepSeek對於科技界而言，是甚麼樣的存在，各界又怎樣看待DeepSeek，就讓本報為各位讀者整合各界反應和觀點。

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DeepSeek在美國AI產業引發了一場地震，引發AI巨頭、創投和技術人員的關注。其中Microsoft行政總裁Satya Nadella就在世界經濟論壇上指出，DeepSeek的新模型令人印象深刻，他們不僅有效地建立了一個開源模型，能夠在推理計算時高效運行，而且在計算效率方面表現出色。

OpenAI創辦人兼行政總裁Sam Altman則表示：「複製已知和有效的方案，其實相對容易，但要探索未知領域，絕對是充滿挑戰。」此回應被外媒指是在暗諷DeepSeekAI模型缺乏真正的創新，只是在複製目前現有的模型。

Perplexity AI行政總裁斯Arvind Srinivas亦指：「DeepSeek很大程度是複製OpenAI o1 mini，然後再開源該模型。」但同時他也稱讚DeepSeek的快速行動，「能夠如此迅速地商品化，確實有點瘋狂。」他也透露，其團隊會將DeepSeek R1的推理能力引入Perplexity Pro。

創投家Marc Andreessen就提到：「DeepSeek是我見過的最驚人、最令人印象深刻的突破之一。」

國產遊戲《黑神話：悟空》製作人馮驥在微博發文提到，V3他已經用了一個月，R1僅僅用了5天，「先講一句暴論：DeepSeek，可能是個國運級別的科技成果。」他更提到：「DeepSeek做到了強大（比肩O1的推理能力，暫時沒有之一）、便宜（參數少，訓練開銷與使用費用小了一個數量級）、開源（任何人均可自行下載與部署，提供論文詳細說明訓練步驟與竅門，甚至提供了可以運行在手機上的mini模型）、免費（官方目前提供的服務完全免費，任何人隨時隨地可用）、聯網（暫時唯一支持聯網搜索的推理模型）、本土（深度求索是一家很小規模的年輕中國公司）。」他補充，如果有一個AI大模型做到上述任何一條，都是超級了不起的突破，但上面的六條，DeepSeek全部、同時做到了，「如果這都不值得歡呼，還有什麼直得歡呼？」

Curai行政總裁Neal Khosla則認為，DeepSeek是「國家間的心理戰」，認為其假裝成本低，以證明低價是合理的，並希望每個人都選擇它，從而損害美國的AI競爭力。

Meta AI首席科學家Yann LeCun就表示，不能以地緣政治角度來看待DeepSeek，他直言DeepSeek的成功主要是因為其開放生態，而且DeepSeek從開源研究和開源程式碼中受益匪淺，他們提出了新想法，並在他人工作的基礎上進行創新。由於他們的工作是公開和開源的，所有人都能從中獲益。這體現了開源研究和開源程式碼的力量。 他認為，DeepSeek的成功顯示開源生態系統在推動AI技術進步中的重要性，顯示透過共享和協作，開源模型能夠實現快速創新和發展。

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