新聞之花︱前TVB主播關可為轉行打政府工　「翻版劉佩玥」任路政署宣傳主任

▲ TVB前新聞之花關可為。

【關可為 / 新聞之花 / 女神】被網民封為「翻版劉佩玥」的前TVB新聞之花關可為（Avery），在去年6月離巢。在同年7月，關可為當時預告稱：「Ready for new chapter,期待未來自己所有模樣」

其實關可為曾透露離巢原因主要是身體問題，如上有感傳媒業不斷萎縮，覺得應該試不同崗位，當時她未有透露新去向詳情，只表示會擔任不同活動的司儀，並趁這段空閒時間學習新事物。

新聞之花丨關可為宣布離開TVB 被指與劉佩玥撞樣曾到武漢報道新冠疫情

▲ 關可為在去年於社交平台上載工作照拼圖宣布離開TVB。

新聞之花︱任職審計署傳訊主任

在去年11月，剛過29歲生日的關可為接受TOPick專訪稱，20代的人生是發掘和探索的時期，因此現階段尚處於探索和嘗試的階段，而30代的人生將會是把所發掘到的目標努力實行的時期。

她似乎找到新跑道，在任職審計署當傳訊主任的伍楚瑩早前貼出與關可為的合照，並寫：「歡迎妳」。近日，關可為做路政署攝影比賽頒獎典禮任司儀。

翻查路政署資料，原來關可為現任路政署宣傳主任。據路政署去年發布的宣傳主任招聘廣告所示，職位月薪為62000元，屬非公務員合約條款受聘，合約為期一年，完成後會有相等於合約期所得底薪總額約15%的約滿酬金。

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新聞之花︱無悔入新聞界

關可為在2018年12月加入TVB新聞部，曾當財經組記者。在2022年1月開始因TVB離職潮成新聞台主播。

她曾接受訪問表示大學畢業後，她同時獲聘TVB記者及空姐，但她認為︰「記者始終都是我自己想嘗試的工作，而且我家姐都係空姐，她都算幫我達成了這個夢想，我想成為空姐嘅熱誠都因此而減少。」Avery順利成章到成為記者，直言未有感到後悔，並認為一切都是注定。

而她當日在TVB新聞部被網民注意原因，除外貌標緻外，並因為在2020年1月，在新冠疫情爆發初期，被派到武漢採訪，十分專業，由此受到網民討論。在2022年成為主播後主持《探古尋源》節目。

雖然是新聞之花，但關可為卻在2023年3月才開設公開IG帳戶，而且發文更新相對不算太頻密。直到離開TVB後，她才較頻密更新社交平台。

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