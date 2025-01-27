校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

▲ 聖馬可校長陳思茵上來TOPick跟分享面試及育兒心得。

【聖馬可中學/升中面試/】東區BAND 1英中聖馬可中學陳思茵校長日前來到TOPick開live，分享聖馬可中學的面試貼士，育有就讀小四兒子的校長，更大談與仔仔的相處之道，以為校長媽媽一定會好嚴格？非也！原來陳校長重視仔仔品格多於成績！

陳思茵校長接受TOPick記者Mimi訪問，為家長解答一些升中的資訊和面試攻略的問題，聖馬可中學中一新生面試日定於3月1日或3月8日舉行，而面試需要面見家長，同學家長應當如何準備？請看足本版

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去年聖馬可中學收到逾600份自行收生表格，約11至12人爭1個位，每位同學都有面試的機會，陳校長說:「我們面試是比較簡單的分兩部分，但同學一定要小心一點打醒十二分精神，因為他在頭部份會用英文朗讀和對答，但第二部分可以輕鬆一點可以用他自己熟悉的語言，跟我們再作一些可能在學術上、生活上的一些分享。我們特別之處是會和家長一起聊天，在第二部分他們都會有一些參與，讓我們老師可以知道多一點，這位學生和這個家庭，究竟他是怎樣看教育的或者對我們學校有多認識。」

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陳思茵校長還提到一個重點，就是希望過程中自然不要造作，同學要做最真實的自己。至於家長如何準備？陳校長就表示其實面試家長，就跟一般聊天一樣，話題圍繞學生的日常生活，非常生活化，

家長不要緊張，貼士請家長前一晚早點睡覺。

升中面試︱校長:成績一時性格一世

育有一名讀小四兒子的校長分享育兒心得，她說不會因為仔仔考試低分而生氣，反而會重視他價值觀的培育，「始終成績是一時，性格影響一世，會著重他有沒有認真準備去接受這個挑戰，過程中的態度，有否盡力去完成，盡了力就算低分都可以原諒。」

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對於很多家長都非常著重仔女的成績，以成績決定一個小朋友是否成功，陳校長就表示自己在學校工作，見到不同類型的小朋友，「他們的才情和性格是可以很不相近，我們不會知龍與鳳，但一定不可以做的事，就是去看輕年輕人，眼光都要放遠一點，不要看這次考試好不好，就算某比賽贏了第一，其實可能都是下一個比賽的開始，而事實上這次可能我跌倒了，但又不代表以後我不可以繼續再跑，倒不如是有一個正向思維growth mindset(成長型思維模式)的想法，塑造家庭文化，這個是很重要。」

陳思茵校長勸喻家長要多陪伴仔女，

希望鏡頭前的家長們，會和小朋友一起都會經歷一樣東西，我相信他們不只是想要一個媽媽爸爸，他們都很想一個玩伴。

想了解更多升中資訊，RO成績是什麼？校長如何教仔等？請看足本版

升中面試︱聖馬可中學2019年誕DSE狀元

聖馬可中學一直在東區廣受家長和學生歡迎，與其彪炳的學術成績、多元化的課外活動，以及出色的領袖訓練不無關係。畢業生多入讀三大，入讀醫科、法律、牙醫者不計其數。近年來，聖馬可的學生更揚威國際，在不同的大型國際賽中代表香港凱旋而歸，計有英文公開演說、地理奧林匹克、與STEAM相關的比賽、劍擊、花式跳繩等，可謂多才多藝。

2019年學生陳韋諾在4個核心科及選修的化學、生物、物理都考獲5**，數學延伸部分M2則考獲5*，合共考獲15*佳績，當時他的目標是入讀中大醫科，冀將來成為一名仁醫。而該校去年2023年都曾誕榜眼。

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