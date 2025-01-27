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餐廳情報｜Mastercard聯乘LUMA推嚐味餐單 「廚魔」攜手冠軍廚師打造味蕾盛宴

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 53 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

獨家嚐味餐單以「亞洲奢華之旅」為主題，創新地融合多元的亞洲風味。

Mastercard 近月聯同Netflix廚藝比賽節目《TheMaverick Academy》的領軍人物「廚魔」梁經倫及節目冠軍廚師 Yuda Bustara 攜手打造味蕾盛宴，在LUMA呈獻以「亞洲奢華之旅」為題的專屬嚐味餐單。而每位享用LUMA 餐單的食客亦將為 Mastercard Priceless Planet Coalition植樹造林計劃出一分力。

Mastercard 與 LUMA 致力推廣香港本地烹飪界精英，並邀請世界各地的客席大廚為餐廳注入創新動力和火花。作為《The Maverick Academy》的冠軍得主，新晉廚師 Yuda Bustara 獲得成為「廚魔」梁經倫的學徒及商業夥伴的寶貴機會。他進駐LUMA，以此作為其與「廚魔」攜手突破烹飪界限的創作舞台。兩位大廚將以各自獨特風格烹調招牌菜式，共同打造富有亞洲風味的嚐味餐單。

每一道菜都呈現出大師級的精湛廚藝烹飪與藝術演繹。

兩位大廚精心打造的《The Maverick Academy》獨家嚐味餐單以「亞洲奢華之旅」為主題，創新地融合多元的亞洲風味。從糅合香港、印尼、印度、泰國和菲律賓特色亞洲風味的前菜，如「熏鵪鶉蛋芋角配魚子醬」、「菲律賓醬醋配烤蠔」、「冬陰功皇帝蟹糯米糍」等。採用頂級食材的主菜，如 LUMA 的招牌「鴻運農場平原雞」，每一道菜都呈現出大師級的精湛廚藝烹飪與藝術演繹。

Mastercard 近月聯同LUMA呈獻以「亞洲奢華之旅」為題的專屬嚐味餐單。

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