星級夫婦｜陳展鵬再度夫妻檔拍廣告吸金　單文柔被追問添丁：睇你努力喇

▲ 陳展鵬單文柔再度夫妻檔拍廣告。

陳展鵬同太太單文柔（Phoebe）結婚6年多，自從愛女「小豬比」出世之後，一家三口幸福滿瀉。展鵬事業家庭兩得意，除了劇接劇之外，作為LIGHTMAC代言人的他近日獲邀請拍攝全新一輯廣告相，而且今次更是「夫妻檔」上陣，同太太Phoebe可以寓工作於拍拖。

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拍攝當日，展鵬同Phoebe換上三套不同的造型，「愛妻號」陳展鵬每次見到Phoebe換上新一套造型，都驚嘆老婆「真係幾靚喎」、「幾Sharp喎」等等，鬼馬的Phoebe立即撒嬌：「你識唔識讚人呀？我唔要幾，要講好靚！」兩夫妻現場瘋狂「放閃」。

Phoebe以最佳狀態示人，身材弗爆，原來都下咗不少苦功，她表示：「之前我都一直好容易水腫，成日被網民影到我，然後估我係咪有咗第二個小朋友……真係好尷尬，好彩拍攝前乖乖努力『做機』，消腫咗影起相上嚟都自信好多。」

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至於陳展鵬平日拍劇工作繁重，生活細節交畀賢內助Phoebe，他感激太太在背後全力支持，他說：「呢個幾兩個月，我好乖唔敢去戶外跑步或者打Golf住，唔想曬傷，所以都係做室內運動比較多，室內運動都好吃力呀，每日跑步機加Push-Up，爆晒汗！太太好Sweet，佢負責管理我飲食，日日為我準備Super Food，所以你見我都瘦番少少，身形都Firm咗，住家飯就梗係最健康，呢個太太絕對真係功不可沒！飲食方面交畀太太。」

兩夫妻恩愛非常，會否打算再添一個小朋友？Phoebe甜笑說：「睇你努力喇！」而展鵬透露一切都交給上天決定，他們絕對歡迎及期待新成員加入陳家。

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