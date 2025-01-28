新春貼士｜即看新年4大開工吉日　塔羅師教路：撞正放假可以點做

老闆想生意興隆，打工仔想工作順順利利，當然要擇個好日子開工！今年塔羅師Rainbow就推薦4大開工吉日，並且提供開工小貼士。各位讀者想新一年工作一帆風順，就記住留意以下注意事項喇！

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Rainbow表示在2025年，開工的吉日如下：

1. 正月初六：2025年2月3日（星期一）

2. 正月初九：2025年2月6日（星期四）

3. 正月十二：2025年2月9日（星期日）

4. 正月十五：2025年2月12日（星期三）

她也提到，如果碰巧撞正星期六、日的話，可以發個簡單的 WhatsApp 向老闆或同事說聲「恭喜發財」等祝福說話。 如果是老闆，則可以考慮用PayMe等形式給利是。

至於開運小貼士，她就指出，開工第一天可以向南面行走，有助提升整年運勢。年初可以去車公廟轉風車，祈求順利和好運。

Rainbow另提醒，今年容易出現情緒起伏和口舌爭拗，特別是九月後受衆多行星逆行影響，因此建議大家保持耐心與包容。而家居擺設方面，則可以考慮以下：

南面：避免放任何利器，如開信刀、剪刀等，因為該方向屬於聚財位。

東南面：適宜放能讓自己開心放鬆的物品，例如音樂盒、植物等。

東北及北面：避免放舊電器或紅色的物品，因為可能會增加病氣和是非。

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