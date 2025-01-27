梅啟明破產︱梅艷芳胞兄遭高院頒令破產　梅啟明不滿：我兩餐都成問題

▲ 梅啟明遭高院頒令破產。

【梅艷芳胞兄 / 梅啟明 / 破產】農曆新年將至，已故樂壇天后梅艷芳胞兄、被外間戲稱「遺產界KOL」的梅啟明卻在今日（1月27日）年廿八遭高院頒令破產！

事因梅啟明前年3月在銅鑼灣「水門雞飯」工作時，滑下倒地並一度昏迷，留醫12日後出院。他後來向餐廳追討工傷欠薪但敗訴，之後再上訴失敗，連本帶利拖欠餐廳4.8萬元訟費。

之後，梅啟明遭餐廳入稟高院要求頒令破產，聆訊在今日（１月27日）於高院進行。

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梅啟明破產︱聲稱自己才是受害者

梅啟明於庭上反對破產呈請，自言「我兩餐都成問題」、「冇理由咁破我產」，提議分期6個月還款，並反對破產呈請。

但法官指，債權人不接受分期還款建議，法庭也不會強迫債權人接受梅啟明的建議。同時梅啟明沒向法庭提交反對通知書及誓章，未能提供合理的反對理由，遂頒令梅破產，並指梅啟明破產後，其工傷訴訟仍可繼續處理。

在庭外，梅啟明表示未決定會否上訴，並指工傷案變破產案是笑話，聲稱自己才是受害者。

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