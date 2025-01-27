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新年睇醫生｜急症室以外選擇　即睇邊度有假期開門中西醫

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

農曆新年假期期間，市民可透過電話或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。（資料圖片）

農曆新年期間，部份診所休息，市民若要睇醫生未必需要「衝急症室」。醫院管理局公布新春假期提供服務的普通科門診、私家醫生和私家醫院名單，只要上網就可查閱。

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醫管局指，農曆新年假期期間（1月29日至31日），18間普通科門診診所將提供服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

除了普通科門診，市民亦可在醫務衞生局基層醫療指網站，搜尋家庭醫生資料。若要從地圖搜尋，可以在地理資訊地圖查詢家居附近的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料。

點擊圖片放大

另外，18區中醫診所暨教研中心亦會在初二至初三（1月30日至31日）加開政府資助中醫門診診症時段，並於年廿九、初四、初五（1月28日、2月1日和2日）加強服務，市民可以致電預約，如曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士，亦可使用「18區中醫診所」流動應用程式預約。市民可以瀏覽醫管局中醫動網頁了解最新資訊。

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