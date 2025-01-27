香港出口｜2024年12月出口貨值按年升5.2%　進口貨值跌1.1%　全年升8.7%

政府統計處今日（27）日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2024年12月份本港整體出口貨值與上年同月比較上升5.2%，而進口貨值則下跌1.1%。



繼去年11月份錄得2.1%的按年升幅後，12月份商品整體出口貨值為4,067億元，較2023年同月上升5.2%。然而，去年11月份錄得5.7%的按年升幅後，12月份商品進口貨值為4,412億元，按年下跌1.1%。2024年12月份錄得有形貿易逆差345億元，相等於商品進口貨值的7.8%。



從整年來看，2024年的商品整體出口貨值較2023年上升8.7%。同時，商品進口貨值上升6.0%。2024年錄得有形貿易逆差3,797億元，相等於商品進口貨值的7.7%。



出口越南的增長最高

按國家或地區分析，去年12月份按年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升9.6%。輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升49.0%）、菲律賓（升33.8%）和中國內地（內地）（升14.9%）。另一方面，輸往印度（跌33.2%）和泰國（跌16.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌28.1%）、荷蘭（跌23.6%）和美國（跌15.2%）。



2024年與2023年比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升29.1%）、泰國（升18.8%）、內地（升15.6%）和美國（升8.5%）。另一方面，輸往印度（跌18.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。



辦公室機器和自動資料處理儀器 出口貨值持續向上

按主要貨品類別分析，2024年12月份部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增194億元，升52.1%）。



2024年與2023年比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,989億元，升10.0%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增1,335億元，升32.7%）。



政府發言人展望未來，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑香港的出口表現。不過，國家推出多項提振內地經濟措施應能提供支持。

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