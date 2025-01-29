新春貼士｜12星座想提升2025年工作運　留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）

注重居家、辦公室環境佈局，再留意幸運顏色，絕對可大大提升事業運勢。塔羅師Rainbow就為各位讀者提供了12星座今年的開運小貼士。今日就率先為白羊座、金牛座及雙子座的朋友，拆解提升工作運程的方法。

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白羊座 (3月21日 - 4月19日)

幸運顏色：橙色

開運物件：紅色筆

紅色代表熱情和動力，使用紅色筆可以提升白羊座在工作中的活力和創造力。

金牛座 (4月20日 - 5月20日)

幸運顏色：啡色

開運物件：植物

在工作環境中放置一株小植物，象徵穩定和繁榮，有助於金牛座增強專注力和工作表現。

雙子座 (5月21日 - 6月20日)

幸運顏色：紫色

開運物件：筆記本

選擇一個綺麗的筆記本，促進雙子座的交流和創意，記錄靈感和想法。

想了解更多星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

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