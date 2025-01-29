  • 15°C
香港時間：2025129日 (三) 10:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春貼士｜12星座想提升2025年工作運　留意開工擺設+開運物件（白羊、金牛、雙子篇）

社會

發布時間： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

注重居家、辦公室環境佈局，再留意幸運顏色，絕對可大大提升事業運勢。塔羅師Rainbow就為各位讀者提供了12星座今年的開運小貼士。今日就率先為白羊座、金牛座及雙子座的朋友，拆解提升工作運程的方法。

新年消閒活動｜華納兄弟YouTube頻道公開17部電影　成龍主演《Mr. Nice Guy》都可以免費睇（附連結）

新春貼士｜即看新年4大開工吉日　塔羅師教路　撞正放假可以點做？

白羊座 (3月21日 - 4月19日)

幸運顏色：橙色

開運物件：紅色筆

紅色代表熱情和動力，使用紅色筆可以提升白羊座在工作中的活力和創造力。

金牛座 (4月20日 - 5月20日)

幸運顏色：啡色

開運物件：植物

在工作環境中放置一株小植物，象徵穩定和繁榮，有助於金牛座增強專注力和工作表現。

雙子座 (5月21日 - 6月20日)

幸運顏色：紫色

開運物件：筆記本

選擇一個綺麗的筆記本，促進雙子座的交流和創意，記錄靈感和想法。

想了解更多星座的開運貼士，記住留意本網報道喇！

另外，本報記者日前也親身試玩Galaxy S25系列，到底佢既AI功能有幾厲害？立刻去片！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

更詳盡報導可參考：三星新機｜演唱會神器再升級　Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

相關文章

新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
15:00 2025/01/28
新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
10:00 2025/01/26
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略
10:00 2025/01/25
新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略

你可能感興趣

新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
15:00 2025/01/28
新年防騙｜HKCERT呼籲新春要小心　防範騙徒用支付平台付款要求功能　發送欺詐訊息
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
10:00 2025/01/26
新年好去處｜啟德主場館旁新春戶外市集　設特別拍照區+舞獅與周末音樂匯演
新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略
10:00 2025/01/25
新年防騙｜虛假電子紅包、折扣優惠湧現　Sophos提「反詐騙四式」掌握新春防騙攻略
星座 中小學教育 養生 文娛藝術 塔羅

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
撞邪驚魂︱女童行維園年宵拾獲利是打開後疑「撞邪」　90後法科師傅親述驅邪經過
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
唐詩詠麵包店︱內地客唐詩詠麵包店外排隊被高空擲石　猜測背後原因感心寒
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
迪欣湖焦屍｜警方相信死者為31歲內地男子　正循自殺方向調查
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
飛機鬧劇｜搭斐濟航空失控大鬧　大媽遭空姐膠紙封嘴後續下場曝光
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚
女星凍齡丨鍾鎮濤舊愛67歲生日近況曝光狀態驚人　為富商誕女始揭對方已婚