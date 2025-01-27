  • 16°C
香港時間：2025127日 (一) 18:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天后陳慧琳︱陳慧琳自認傳統喜歡收藏金飾　笑言從小開始準備個人小金庫

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天后陳慧琳再度與珠寶品牌合作拍廣告。

【天后 / 陳慧琳 / 金飾】天后陳慧琳（Kelly）早前現身珠寶品牌南京中央商場店開幕慶典暨見面會，於活動上宣布再度與品牌合作，而Kelly亦為品牌傾情演繹「時尚女主」 系列平面廣告，於廣告中分別演繹了四位代表不同風格的「時尚女主」，憑其獨有氣質，完美展示四種完全不同女性面貌。 

天后陳慧琳︱時尚女主最佳人選 

Kelly對於再次與品牌合作感到非常開心，她表示與品牌的緣份始自於2004年，一直以來都是最佳拍擋。

今次Kelly為品牌全新「時尚女主」系列拍攝平面廣告，一共以四個不同造型上陣，代表四種不同風格的女性，包括：高貴奢華、溫婉大方的「東方紅顏May」；前衛酷颯的「時尚ACE Apple」；簡約甜美、充滿個性的「元氣佳人Tiffany」及優雅自信的「閃光女主Helen」。問到Kelly覺得自己與那一個女主最相似？她笑言自己非常「百搭」，可以說是四個女主的混合體。

天后陳慧琳。

天后陳慧琳︱自認想法傳統 

一直被視為時尚Icon的Kelly，對配搭金飾方面亦有自己獨特想法，她表示自己特別喜歡選擇一些設計簡約，但具設計感的金飾，因為可以輕易配搭不同造型，而且更是百戴不厭。

她更大賣廣告表示今次「時尚女主」系列正合她意，因為每個系列都很有設計感及深意。如元氣佳人Tiffany佩戴的系列，傳遞樂觀、愛與美好的願望；閃光女主Helen的系列，代表新生，是吉祥好運的象徵。

點擊圖片放大
+13
+12

Kelly直言認為金飾不但可以作飾物配戴，還可以保值，因此一直有收藏金飾的習慣。

此外，她更自認非常傳統，覺得金飾極具傳承意義，笑言從小已開始準備自己小金庫，更表示與金至尊珠寶的合作，令她的小金庫逐漸發展成大金庫，她期望能把金飾傳承下去，就像把自己 的故事、人生代代相傳。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　擬安排女兒讀國際學校：開心最重要

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

凍齡天后丨51歲陳慧琳生圖流出　樂壇天后被讚零架子：活該紅這麽多年
16:27 2024/02/29
凍齡天后丨51歲陳慧琳生圖流出　樂壇天后被讚零架子：活該紅這麽多年
樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷
19:13 2024/03/14
樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷
陳慧琳《一念天堂，二人結界》MV靚人靚境　Kelly：希望大家聽完捉緊一剎那盡情去愛
20:28 2024/07/10
陳慧琳《一念天堂，二人結界》MV靚人靚境　Kelly：希望大家聽完捉緊一剎那盡情去愛

你可能感興趣

凍齡天后丨51歲陳慧琳生圖流出　樂壇天后被讚零架子：活該紅這麽多年
16:27 2024/02/29
凍齡天后丨51歲陳慧琳生圖流出　樂壇天后被讚零架子：活該紅這麽多年
樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷
19:13 2024/03/14
樂壇天后丨陳慧琳新歌《時光厚禮》雙喜臨門　Kelly已入紙申請紅館開騷
陳慧琳《一念天堂，二人結界》MV靚人靚境　Kelly：希望大家聽完捉緊一剎那盡情去愛
20:28 2024/07/10
陳慧琳《一念天堂，二人結界》MV靚人靚境　Kelly：希望大家聽完捉緊一剎那盡情去愛
陳慧琳 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
突發｜大嶼山迪欣湖驚現燒焦屍體　大批警員現場搜索
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月27日 時間12:05）
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
突發｜油麻地40歲女子身體多處瘀傷暈倒送院不治　警拘7人涉非法禁錮等
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊
五索得寵︱傳馬清鏗與太太已分開住　五索開公司做老闆娘大年初三與馬清鏗歐遊