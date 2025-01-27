天后陳慧琳︱陳慧琳自認傳統喜歡收藏金飾　笑言從小開始準備個人小金庫

▲ 天后陳慧琳再度與珠寶品牌合作拍廣告。

【天后 / 陳慧琳 / 金飾】天后陳慧琳（Kelly）早前現身珠寶品牌南京中央商場店開幕慶典暨見面會，於活動上宣布再度與品牌合作，而Kelly亦為品牌傾情演繹「時尚女主」 系列平面廣告，於廣告中分別演繹了四位代表不同風格的「時尚女主」，憑其獨有氣質，完美展示四種完全不同女性面貌。

天后陳慧琳︱時尚女主最佳人選

Kelly對於再次與品牌合作感到非常開心，她表示與品牌的緣份始自於2004年，一直以來都是最佳拍擋。

今次Kelly為品牌全新「時尚女主」系列拍攝平面廣告，一共以四個不同造型上陣，代表四種不同風格的女性，包括：高貴奢華、溫婉大方的「東方紅顏May」；前衛酷颯的「時尚ACE Apple」；簡約甜美、充滿個性的「元氣佳人Tiffany」及優雅自信的「閃光女主Helen」。問到Kelly覺得自己與那一個女主最相似？她笑言自己非常「百搭」，可以說是四個女主的混合體。

▲ 天后陳慧琳。

天后陳慧琳︱自認想法傳統

一直被視為時尚Icon的Kelly，對配搭金飾方面亦有自己獨特想法，她表示自己特別喜歡選擇一些設計簡約，但具設計感的金飾，因為可以輕易配搭不同造型，而且更是百戴不厭。

她更大賣廣告表示今次「時尚女主」系列正合她意，因為每個系列都很有設計感及深意。如元氣佳人Tiffany佩戴的系列，傳遞樂觀、愛與美好的願望；閃光女主Helen的系列，代表新生，是吉祥好運的象徵。

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Kelly直言認為金飾不但可以作飾物配戴，還可以保值，因此一直有收藏金飾的習慣。

此外，她更自認非常傳統，覺得金飾極具傳承意義，笑言從小已開始準備自己小金庫，更表示與金至尊珠寶的合作，令她的小金庫逐漸發展成大金庫，她期望能把金飾傳承下去，就像把自己 的故事、人生代代相傳。

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